В СУХУМЕ ПРОШЕЛ ЛЕГКОАТЛЕТИЧЕСКИЙ КРОСС «БОЛЬШИЕ ЗАБЕГИ НАРТОВ»

Сухум. 20 мая 2026 г. Абхазия-Информ. В Сухуме состоялся Республиканский легкоатлетический кросс «Большие забеги Нартов», приуроченный ко Дню памяти махаджиров. Маршрут забега проходил от села Яштуха до станции Гума. Женщины преодолевали дистанцию 3 000 метров, мужчины – 5 000 метров. В соревнованиях приняли участие около 80 спортсменов из городов и районов Абхазии, а также города Сочи.

Среди мальчиков победу одержал Денис Саманба из Сухума, второе место занял Андрей Кумейко из Сочи, третьим стал Дамей Конджария из Сухума. В шестерку сильнейших также вошли Тигран Мнацаканян, Рамшух Хагба и Филипп Ласурия (все – Сухум).

В забеге среди девушек первое место завоевала Елена Грановская из Сочи, серебро у Ангелины Рущак, бронза – у Маргариты Лахиной (обе – Сухум). Далее расположились Анна Шинкуба, Саломея Харазия и Наала Бессонова (все – Сухум).

Отдельными призами были отмечены участники в специальных номинациях: Рашид Гечба получил награду «За волю к победе», самым юным участником стал Леон Берзения, а также Наала Бессонова, самым взрослым участником признан Дмитрий Назаров из Сочи, а также Елена Шрамко и Илона Хаджимба.

В церемонии награждения принял участие вице-премьер, председатель Госкомитета РА по делам молодежи и спорта Таращ Хагба, руководитель Фонда репатриации Республики Абхазия Михаил Габелия, заместитель председателя Государственного комитета по репатриации Джансух Лазба.