ФАЗЛИБЕЙ АВИДЗБА И ЛЕОНИД ЛАКЕРБАЯ НАГРАЖДЕНЫ ПАМЯТНЫМ ЗНАКОМ ЮРПА
Новости Среда, 20 мая 2026 14:37
Сухум. 20 мая 2026 г. Абхазия-Информ. Решением Совета Южно-российской парламентской ассоциации, который состоялся 15 мая 2026 года в городе Севастополе, заместитель спикера Народного Собрания – Парламента Республики Абхазия Фазлибей Авидзба и член Комитета по бюджету, кредитным организациям, налогам и финансам Леонид Лакербая награждены Памятным знаком Южно-российской парламентской ассоциации в честь 25-летия ее создания.
Парламент Республики Абхазия, вступил в Южно-российскую парламентскую ассоциацию на правах ассоциированного членства 30 сентября 2005 года.
