БАДРА ГУНБА ПОЗДРАВИЛ ЦСН СГБ В СВЯЗИ С 28-Й ГОДОВЩИНОЙ СО ДНЯ ОБРАЗОВАНИЯ ЦЕНТРА
Сухум. 20 мая 2026 г. Абхазия-Информ. Центру специального назначения Службы госбезопасности Республики Абхазия исполнилось 28 лет. По случаю профессионального праздника на базу ЦСН СГБ прибыл главнокомандующий Бадра Гунба. Президента встречал председатель СГБ генерал-майор Дмитрий Дбар.
Глава государства поздравил личный состав ЦСП с днем создания подразделения.
С поздравительной речью также выступил заместитель председателя СГБ, начальник ЦСН Дадын Чачхалиа.
«Центр специального назначения всегда являлся флагманом всех специальных подразделений нашей страны. Я уверен, что мы и дальше будем нести это знамя.
Мы готовы служить своей Родине, мы готовы исполнять все приказы, поставленные руководством. И все цели будут достигнуты», – сказал он.
Участники мероприятия почтили минутой молчания погибших при исполнении своих служебных обязанностей сотрудников ЦСН.
Отдельная благодарность была высказана в адрес ветеранов Центра специального назначения.
«Спасибо всем за службу. Служите Республике Абхазия», – закончил свое поздравление Дадын Чачхалиа.
Последнее от Super User
- РЕКОНСТРУКЦИЯ ПРОПУСКНОГО ПУНКТА «АДЛЕР»: ГРАНИЦА СТАНЕТ БЫСТРЕЕ И УДОБНЕЕ
- ОТ АДЖИКИ ДО ИНВЕСТИЦИЙ: В БЕРЛИНЕ ПРЕЗЕНТОВАЛИ ПОТЕНЦИАЛ АБХАЗИИ
- ПРЕЗИДЕНТ ПРИЗВАЛ К ОБЪЕДИНЕНИЮ УСИЛИЙ РАДИ БУДУЩЕГО СТРАНЫ
- ОЛЕГ БАРЦИЦ: ВАЖНО СОХРАНЯТЬ ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ ДИАЛОГА
- «ОСТРОВ ПЕРВЫЙ» И ВЛАСТИ АБХАЗИИ ПОДПИСАЛИ СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ