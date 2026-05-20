БАДРА ГУНБА ПОЗДРАВИЛ ЦСН СГБ В СВЯЗИ С 28-Й ГОДОВЩИНОЙ СО ДНЯ ОБРАЗОВАНИЯ ЦЕНТРА

Сухум. 20 мая 2026 г. Абхазия-Информ. Центру специального назначения Службы госбезопасности Республики Абхазия исполнилось 28 лет. По случаю профессионального праздника на базу ЦСН СГБ прибыл главнокомандующий Бадра Гунба. Президента встречал председатель СГБ генерал-майор Дмитрий Дбар.

Глава государства поздравил личный состав ЦСП с днем создания подразделения.

С поздравительной речью также выступил заместитель председателя СГБ, начальник ЦСН Дадын Чачхалиа.

«Центр специального назначения всегда являлся флагманом всех специальных подразделений нашей страны. Я уверен, что мы и дальше будем нести это знамя.

Мы готовы служить своей Родине, мы готовы исполнять все приказы, поставленные руководством. И все цели будут достигнуты», – сказал он.

Участники мероприятия почтили минутой молчания погибших при исполнении своих служебных обязанностей сотрудников ЦСН.

Отдельная благодарность была высказана в адрес ветеранов Центра специального назначения.

«Спасибо всем за службу. Служите Республике Абхазия», – закончил свое поздравление Дадын Чачхалиа.

