ИРАКЛИЙ ТУЖБА НАЗНАЧЕН ЗАММИНИСТРА ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ АБХАЗИИ
Новости Среда, 20 мая 2026 19:25
Сухум. 20 мая 2026 г. Абхазия-Информ. Ираклий Тужба назначен заместителем министра иностранных дел Республики Абхазия.
Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Республики Абхазия Владимир Делба.
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