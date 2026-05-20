июня 24 2024

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
января 14 2024
декабря 18 2023
февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
октября 14 2023
июля 15 2020
Среда, 20 мая 2026
«ОСТРОВ ПЕРВЫЙ» И ВЛАСТИ АБХАЗИИ ПОДПИСАЛИ СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ

Сухум. 20 мая 2026 г. Абхазия-Информ. На полях форума Mallpic Sochi 7.0 корпорация «Остров Первый» заключила соглашение о сотрудничестве с Абхазией. Документ подписали директор муниципального учреждения «Горстройпроект» при администрации Сухум Астамур Пилия и учредитель, управляющий директор корпорации «Остров Первый» Булат Шакиров.

Соглашение предусматривает комплексное восстановление пирсов, набережных и гидротехнических сооружений. Как рассказал корреспонденту «Ъ-Кубань» Шакиров, администрация Абхазии обратилась к корпорации с просьбой помочь в ремонте ключевых объектов прибрежной инфраструктуры и поддержке строительства современного гостиничного комплекса.

В рамках сотрудничества планируется два проекта. Первый – восстановление туристической инфраструктуры в течение 11-12 месяцев с бюджетом около 500 млн руб., а второй – возведение гостиничного комплекса с проектированием и получением разрешений; завершить строительство намерены через два-три года при инвестициях до 5 млрд руб.

Булат Шакиров отдельно отметил, что работы будут вестись на коммерческих условиях с привлечением частных инвестиций. Компания рассчитывает на поддержку администрации Абхазии в оформлении документов и подборе подходящего земельного участка.

«Я считаю, что самое время настало запустить проект в Абхазии. Тем более если вы знаете, в прошлом году заработал аэропорт, а в этом месяце начал вновь курсировать рейс между Сочи и Сухумом. Поэтому я считаю, что у наших людей должна, вот эта старая советская традиция морских путешествий по курортам юга России и Абхазии, восстанавливаться», – заявил Шакиров.

