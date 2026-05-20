ОЛЕГ БАРЦИЦ: ВАЖНО СОХРАНЯТЬ ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ ДИАЛОГА

Сухум. 20 мая 2026 г. Абхазия-Информ. Министр иностранных дел Абхазии Олег Барциц принял участие в Х Международной научно-практической конференция «Россия и мир: диалоги – 2026. Новая реальность» в Москве. В своем выступлении он подчеркнул важность сохранения международного диалога и профессиональных коммуникаций даже в периоды наиболее острых международных кризисов.

Олег Барциц отметил важную роль Национального исследовательского института развития коммуникаций в развитии гуманитарных и экспертных контактов, а также в сохранении пространства для международного общения и профессиональной дискуссии.

«Важно сохранять возможность для продолжения диалога. За любым кризисом неизменно последует пора переосмысления дипломатической активности, и здесь необходимо сохранять коридоры коммуникации», – подчеркнул министр.

По его словам, участие в конференции представителей органов власти, научного сообщества и экспертов из разных стран свидетельствует о сохранении интереса к открытому и равноправному международному взаимодействию.

Отдельное внимание Олег Барциц уделил развитию сотрудничества Республики Абхазия с Российской Федерацией, подчеркнув стратегический характер отношений между двумя странами.

Он отметил, что благодаря поддержке России в Абхазии реализуются масштабные инфраструктурные и социально-экономические проекты, а также создаются условия для устойчивого развития республики.

Говоря о международной деятельности Абхазии, министр подчеркнул, что республика продолжает активно развивать гуманитарные, культурные и экономические связи со странами постсоветского пространства, Ближнего Востока, Латинской Америки, Африки и Юго-Восточной Азии.

«Сегодня невозможно полностью изолировать ни одну страну, даже небольшую. Мы продолжим развивать связи с государствами, которые строят отношения на принципах уважения, равноправия и признания права народов на собственный путь развития», – отметил Олег Барциц.

В завершение выступления он поблагодарил организаторов конференции и пожелал участникам плодотворных дискуссий, профессионального общения и успешной совместной работы.