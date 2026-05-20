ПРЕЗИДЕНТ ПРИЗВАЛ К ОБЪЕДИНЕНИЮ УСИЛИЙ РАДИ БУДУЩЕГО СТРАНЫ

Сухум. 20 мая 2026 г. Абхазия-Информ. Президент Абхазии Бадра Гунба призвал к объединению усилий ради будущего страны на первой встрече по созданию Консультативного совета политических сил. Во встрече приняли участие председатель партии «Амцахара» Алексей Цугба, руководитель Республиканской общественной организации ветеранов Отечественной войны народа Абхазии «Аруаа» Тимур Гулия, председатель партии «Форум народного единства» Аслан Барциц и заместитель председателя партии «Айтайра» Юлиан Бобуа.

Как и заявлял ранее глава государства, главная цель создания Совета при президенте – объединить усилия всех политических партий и общественных организаций ради развития страны, а также решения ключевых социальных и экономических задач.

«Сегодняшнюю встречу можно рассматривать как первый шаг к созданию площадки, где мы вместе будем обсуждать самые важные вопросы для нашей Родины», – сказал Бадра Гунба.

Глава государства подчеркнул, что у всех могут быть разные взгляды, но по главным, судьбоносным вопросам для народа и государства мы едины.

«Мы один народ, у нас один дом. Наша Родина – Абхазия», – сказал Бадра Гунба.

Президент отметил роль ветеранов Отечественной войны народа Абхазии и подчеркнул, что как в период войны народ сплотился для защиты государства, так и сегодня необходимо объединиться ради развития республики.

«Вы, объединившись под предводительством Владислава Григорьевича Ардзинба, защищали нашу Родину. Я уверен, что сегодня мы так же объединимся ради развития и укрепления нашего государства», – сказал Бадра Гунба.

Президент подчеркнул, что создаваемый Консультативный совет политических сил должен стать местом, где все партии и общественные организации смогут объединить усилия ради решения ключевых вопросов развития страны, укрепления ее независимости и суверенитета.

По мнению участников встречи, все едины во взгляде на роль России как главного союзника, обеспечивающего безопасность Абхазии и оказывающего стране всестороннюю помощь.

Вице-президент Беслан Бигвава отметил, что создание такой площадки будет способствовать объединению политических сил и укреплению взаимного диалога, что крайне важно для стабильности и развития страны.

Президент подчеркнул, что Консультативный совет открыт для всех политических сил, готовых к конструктивному диалогу и совместному обсуждению важных для страны вопросов.

«Только вместе, через диалог и взаимное уважение, мы сможем обеспечить устойчивое развитие страны и сохранить все, за что боролся наш народ», – отметил Бадра Гунба.

Лидеры политических партий поддержали идею создания Консультативного совета, назвав этот шаг своевременным. По их мнению, работа площадки будет способствовать консолидации общества на благо развития страны.