ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
ОТ АДЖИКИ ДО ИНВЕСТИЦИЙ: В БЕРЛИНЕ ПРЕЗЕНТОВАЛИ ПОТЕНЦИАЛ АБХАЗИИ

Новости Среда, 20 мая 2026 19:46
Сухум. 20 мая 2026 г. Абхазия-Информ. В столице Германии – Берлине, состоялось мероприятие, посвящённое Республике Абхазия. Организаторами выступили экономический клуб WCR e.V. (West-East Communication and Relations), специализирующийся на развитии многосторонних связей между Западом и Востоком и Торгово-промышленная палата Абхазии.

Встреча собрала гостей, заинтересованных в обсуждении культурных и экономических перспектив республики – предпринимателей, врачей, журналистов.

Представитель ТПП Абхазии в Германии Вольфганг Матцке выступил с презентацией, в ходе которой познакомил участников мероприятия с абхазской культурой через гастрономические бренды. Гости смогли оценить абхазские алкогольные напитки ООО «Вина и Воды Абхазии», «Шато-Абхаз», ПАО «Абхаз-вино», ООО «Дурипшская винодельня», а также асыдзбал и аджику ИП Гунда Харазия, аджику ООО «Абхазпродукт», джемы ООО «Рубин» и другие продукты.

Для немецкой аудитории были представлены книга об Абхазии, информационные брошюры, подготовленные ТПП на немецком языке и брошюра «Монеты Банка Абхазии.

Ключевой частью вечера стала дискуссия, в рамках которой участники встречи обсудили экономический потенциал Абхазии и её культурные аспекты.

По сложившейся традиции, гостям показали посвящённый республике фильм, подготовленный ТПП на английском языке..

Собравшиеся были впечатлены туристическим потенциалом республики и выразили желание посетить Абхазию в рамках ежегодного визита бизнес-делегации из Германии под руководством представителя ТПП.

« ПРЕЗИДЕНТ ПРИЗВАЛ К ОБЪЕДИНЕНИЮ УСИЛИЙ РАДИ БУДУЩЕГО СТРАНЫ РЕКОНСТРУКЦИЯ ПРОПУСКНОГО ПУНКТА «АДЛЕР»: ГРАНИЦА СТАНЕТ БЫСТРЕЕ И УДОБНЕЕ »
