 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
января 14 2024
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
декабря 18 2023
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ

Документы

февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА»

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
РАСПОРЯЖЕНИЕ

Календарь событий

« Май 2026 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

РЕКОНСТРУКЦИЯ ПРОПУСКНОГО ПУНКТА «АДЛЕР»: ГРАНИЦА СТАНЕТ БЫСТРЕЕ И УДОБНЕЕ

Новости Среда, 20 мая 2026 19:50
Оцените материал
(0 голосов)
РЕКОНСТРУКЦИЯ ПРОПУСКНОГО ПУНКТА «АДЛЕР»: ГРАНИЦА СТАНЕТ БЫСТРЕЕ И УДОБНЕЕ

Сухум. 20 мая 2026 г. Абхазия-Информ. В автомобильном пункте пропуска Адлер состоялось совещание с участием советника руководителя ФГКУ Росгранстрой Михаила Семенова и министра туризма Республики Абхазия Астамура Логуа. Ежегодно наблюдается рост туристического потока, проходящего через погранпереход. В прошлом году границу здесь пересекли более 12 млн граждан.

Кроме того, Адлер – единственный автомобильный пункт пропуска на границе с Абхазией и самый востребованный по итогам прошлого года. В 2025 году через него проехало более 2,7 млн транспортных средств.

Главная цель проходящей на объекте реконструкции – увеличение пропускной способности, отметил Михаил Семенов. По итогам работ она увеличится в 9,5 раз по количеству транспорта – с 1,5 тыс. до 14,13 тыс. транспортных средств в сутки, и почти в 3 раза по числу людей – с 28 тыс. до 80,5 тыс. человек в сутки. Количество полос движения составит 28. После реконструкции здесь одновременно смогут оформлять до 80 легковых автомобилей.

Реконструкция пункта пропуска проходит в два этапа, чтобы не ограничивать движение туристов в пиковые периоды летнего сезона.

Первый этап реконструкции разделен на 4 технологические очереди строительства. Работы будут проводиться последовательно: сначала на грузовом направлении, затем на автобусном и легковом. Последнее – строительство вспомогательных объектов за пределами существующей режимной зоны пункта пропуска. Перед пунктом пропуска со стороны России будет создана буферная зона, также планируется обустройство перехватывающей парковки для легковых автомобилей и автобусов. Это позволит избежать скопления транспортных средств в период реконструкции;

На втором этапе будет реконструирована пешеходная составляющая. Сейчас на этом участке производятся работы по подготовке площадки к предстоящим работам.

Для того чтобы реконструкция существенно не повлияла на пропускную способность пункта пропуска, полосы движения будут закрываться поэтапно и открываться по мере готовности.

«Очередность проведения работ составлена таким образом, чтобы количество полос не сокращалось в момент пиковых нагрузок на направление. К примеру, в туристический сезон движение легковых машин и автобусов будет осуществляться в обычном режиме, упор будет сделан на реконструкцию грузового направления, пик нагрузок на которое приходится на осень», – сказал советник руководителя ФГКУ Росгранстрой.

Также будет создана дополнительная технологическая полоса для передвижения строительной техники и сотрудников, занимающихся реконструкцией пункта пропуска. Это позволит избежать пересечения строительной техники и транспортных средств, следующих через границу.

Астамур Логуа отметил, что возможности, созданные на пункте пропуска в рамках реконструкции, сделают поездки через границу комфортнее, что положительно скажется на развитии туризма между Россией и Абхазией.

Реконструкция проходит в рамках нацпроекта «Эффективная транспортная система».

Прочитано 2 раз Последнее изменение Среда, 20 мая 2026 19:53

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « ОТ АДЖИКИ ДО ИНВЕСТИЦИЙ: В БЕРЛИНЕ ПРЕЗЕНТОВАЛИ ПОТЕНЦИАЛ АБХАЗИИ
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.