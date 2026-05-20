РЕКОНСТРУКЦИЯ ПРОПУСКНОГО ПУНКТА «АДЛЕР»: ГРАНИЦА СТАНЕТ БЫСТРЕЕ И УДОБНЕЕ

Сухум. 20 мая 2026 г. Абхазия-Информ. В автомобильном пункте пропуска Адлер состоялось совещание с участием советника руководителя ФГКУ Росгранстрой Михаила Семенова и министра туризма Республики Абхазия Астамура Логуа. Ежегодно наблюдается рост туристического потока, проходящего через погранпереход. В прошлом году границу здесь пересекли более 12 млн граждан.

Кроме того, Адлер – единственный автомобильный пункт пропуска на границе с Абхазией и самый востребованный по итогам прошлого года. В 2025 году через него проехало более 2,7 млн транспортных средств.

Главная цель проходящей на объекте реконструкции – увеличение пропускной способности, отметил Михаил Семенов. По итогам работ она увеличится в 9,5 раз по количеству транспорта – с 1,5 тыс. до 14,13 тыс. транспортных средств в сутки, и почти в 3 раза по числу людей – с 28 тыс. до 80,5 тыс. человек в сутки. Количество полос движения составит 28. После реконструкции здесь одновременно смогут оформлять до 80 легковых автомобилей.

Реконструкция пункта пропуска проходит в два этапа, чтобы не ограничивать движение туристов в пиковые периоды летнего сезона.

Первый этап реконструкции разделен на 4 технологические очереди строительства. Работы будут проводиться последовательно: сначала на грузовом направлении, затем на автобусном и легковом. Последнее – строительство вспомогательных объектов за пределами существующей режимной зоны пункта пропуска. Перед пунктом пропуска со стороны России будет создана буферная зона, также планируется обустройство перехватывающей парковки для легковых автомобилей и автобусов. Это позволит избежать скопления транспортных средств в период реконструкции;

На втором этапе будет реконструирована пешеходная составляющая. Сейчас на этом участке производятся работы по подготовке площадки к предстоящим работам.

Для того чтобы реконструкция существенно не повлияла на пропускную способность пункта пропуска, полосы движения будут закрываться поэтапно и открываться по мере готовности.

«Очередность проведения работ составлена таким образом, чтобы количество полос не сокращалось в момент пиковых нагрузок на направление. К примеру, в туристический сезон движение легковых машин и автобусов будет осуществляться в обычном режиме, упор будет сделан на реконструкцию грузового направления, пик нагрузок на которое приходится на осень», – сказал советник руководителя ФГКУ Росгранстрой.

Также будет создана дополнительная технологическая полоса для передвижения строительной техники и сотрудников, занимающихся реконструкцией пункта пропуска. Это позволит избежать пересечения строительной техники и транспортных средств, следующих через границу.

Астамур Логуа отметил, что возможности, созданные на пункте пропуска в рамках реконструкции, сделают поездки через границу комфортнее, что положительно скажется на развитии туризма между Россией и Абхазией.

Реконструкция проходит в рамках нацпроекта «Эффективная транспортная система».