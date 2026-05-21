БЕСЛАН БИГВАВА: «НАМ НЕОБХОДИМО ОБЩЕНИЕ – И КАК МОЖНО БОЛЬШЕ»
Сухум. 21 мая 2026 г. Абхазия-Информ. «Нам необходимо общение – и как можно больше», – заявил вице-президент Беслан Бигвава на встрече президента Бадры Гунба по созданию Консультативного совета политических сил.
«Большое спасибо за эту инициативу, а также политическим партиям, которые откликнулись и поддержали её. Каждый из нас понимает, насколько это важно. Нам необходимо общение – и как можно больше. И, как здесь уже прозвучало, мы должны говорить друг другу правду. Делать это нужно здесь, за столом переговоров, а не на площадях.
Среди нас нет ни одного человека, который желал бы нашей стране или нашим гражданам чего-то плохого. Все мы хотим, чтобы жизнь в Абхазии стала лучше, и стремимся к единству. Возможно, власть и оппозиция видят пути достижения этой цели по-разному, но в итоге мы все желаем одного — благополучия и процветания нашей стране и нашему народу», – сказал вице-президент.
Бигвава отметил, что считает такие встречи крайне важны, поскольку дают возможность видеть и слышать друг друга: «Уверен, что в ходе совместной работы мы сможем выработать много полезных решений для нашего общества».
