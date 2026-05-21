ОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ КОМИССИИ ПО ОЗЕЛЕНЕНИЮ СТОЛИЦЫ

Сухум. 21 мая 2026 г. Абхазия-Информ. Состоялось очередное заседание комиссии по озеленению города Сухум при столичной администрации. Председатель комиссии, замглавы Администрации Сухума Константин Тарба рассказал, что обсуждался вопрос расчистки на Старом посёлке дворовых территорий многоэтажных ведомственных домов Управления АЖД.

По распоряжению главы города Тимура Агрба, МУП «Зелёный город» проведет обрезку и удаление сухих деревьев в этих дворах, а МУП «Благоустройство» – генеральную уборку всего микрорайона и всех придомовых территорий. Управление АЖД также окажет администрации финансовую помощь в проводимых работах.

С 21 мая ежедневно будет проводится комиссионный выезд на городские пляжи от Келасурского моста до Гумисты.

«Мы будем вызывать арендаторов пляжей, чтобы они привели в надлежащий вид свои территории, привели в порядок все торговые объекты, установленные на пляжах», – уточнил Константин Тарба.

Также на заседании комиссии обсудили вопрос по благоустройству улиц Эшба, Дзидзария и Кодорское шоссе. На этих улицах в рамках распоряжения главы столицы по озеленению города планируется высадить новые зелёные насаждения. На совещании обсудили, какие именно деревья будут высаживать службы администрации.

Константин Тарба сообщил, что представители Сухумской армянской общины внесли предложение ко Дню города, к 2510-летию Сухума, высадить Аллею дружбы.

Члены комиссии подберут место и посадочный материал для этой акции.