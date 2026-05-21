В УГАИ МВД АБХАЗИИ ПРОШЛО СОВЕЩАНИЕ С РУКОВОДИТЕЛЯМИ ГОРОДСКИХ И РАЙОННЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ

Сухум. 21 мая 2026 г. Абхазия-Информ. Начальник Управления государственной автомобильной инспекции Дамей Авидзба провел совещание с руководителями городских и районных подразделений. На совещании также присутствовали заместители начальника Аслан Базба и Рауль Хагба.

Дамей Авидзба подчеркнул, что в условиях роста туристического потока, а также активизации загородного отдыха, подготовка к летнему периоду становится одной из важнейших задач для всех служб, связанных с обеспечением безопасности дорожного движения.

На совещании обсуждались ключевые цели, которые необходимо достичь для повышения уровня безопасности на дорогах в летний период. Одной из главных задач является предотвращение дорожно-транспортных происшествий, которые в это время года могут увеличиться из-за активного передвижения как туристов, так и граждан республики.

Приоритетной задачей, обозначенной вице-премьером, министром внутренних дел Робертом Киут, является полный запрет на остановку автомобилей с российскими государственными номерными знаками.

«Запрещено останавливать машины с российскими номерами. Единственной причиной, по которой это позволительно, является выявление административных правонарушений, выявленных камерами фото и видео фиксации. Привлечение к административной ответственности может осуществляться строго на постах ДПС», – сказал начальник УГАИ.

Дамей Авидзба акцентировал внимание на важности координации действий всех ведомств, связанных с регулированием дорожного движения. В частности, было подчеркнуто, что совместные усилия милиции и местных администраций должны быть направлены на создание безопасной дорожной инфраструктуры, включая правильное функционирование знаков и разметки, а также улучшение освещения в ключевых местах.

