ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
января 14 2024
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
декабря 18 2023
Документы

февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА»

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
БАДРА ГУНБА: МАХАДЖИРСТВО – ОДНА ИЗ САМЫХ ПЕЧАЛЬНЫХ СТРАНИЦ В ИСТОРИИ АБХАЗСКОГО НАРОДА

Новости Четверг, 21 мая 2026 15:08
Сухум. 21 мая 2026 г. Абхазия-Информ. Президент Абхазии Бадра Гунба обратился к соотечественникам по случаю Дня памяти жертв Кавказской войны. В тексте обращение говорится:

«Дорогие соотечественники!

Сегодня мы с особым трепетом и болью в сердце вспоминаем наших предков, которые были вынуждены покинуть родную землю в годы махаджирства. Это одна из самых печальных страниц в истории нашего многострадального народа. Сколько бы лет ни прошло, боль утраты не стихает.

Мы должны помнить эту историю, чтить память тех, кто умер вдали от Родины, сохраняя в сердце любовь к земле предков. Именно эта любовь, передаваемая через поколения, помогла сохранить их потомкам родной язык и культуру, несмотря на проживание вдали от Родины.

Наши соотечественники – потомки тех, кто вынужденно покинул родину – сегодня разбросаны по всему миру. Но где бы они ни жили, родная Абхазия всегда в их мыслях, в их сердцах.

В этот памятный день я обращаюсь ко всем нашим соотечественникам, где бы они ни находились. Мы должны помнить: Абхазия – наша общая Родина. Мы должны беречь её, развивать и укреплять вместе. Независимое абхазское государство – это дом, где мы сохраняем наш этнос, родной язык и самобытную культуру.

Светлая память всем нашим предкам, которые покинули родную землю, но навсегда сохранили ее в своем сердце. Мы обязаны передавать эту память следующим поколениям.

Пусть любовь к Родине объединяет нас, вдохновляет на созидание и укрепляет веру в будущее Абхазии!»

