БАДРА ГУНБА: МАХАДЖИРСТВО – ОДНА ИЗ САМЫХ ПЕЧАЛЬНЫХ СТРАНИЦ В ИСТОРИИ АБХАЗСКОГО НАРОДА

Сегодня мы с особым трепетом и болью в сердце вспоминаем наших предков, которые были вынуждены покинуть родную землю в годы махаджирства. Это одна из самых печальных страниц в истории нашего многострадального народа. Сколько бы лет ни прошло, боль утраты не стихает.

Сухум. 21 мая 2026 г. Абхазия-Информ. Президент Абхазии Бадра Гунба обратился к соотечественникам по случаю Дня памяти жертв Кавказской войны. В тексте обращение говорится:

Мы должны помнить эту историю, чтить память тех, кто умер вдали от Родины, сохраняя в сердце любовь к земле предков. Именно эта любовь, передаваемая через поколения, помогла сохранить их потомкам родной язык и культуру, несмотря на проживание вдали от Родины.

Наши соотечественники – потомки тех, кто вынужденно покинул родину – сегодня разбросаны по всему миру. Но где бы они ни жили, родная Абхазия всегда в их мыслях, в их сердцах.

В этот памятный день я обращаюсь ко всем нашим соотечественникам, где бы они ни находились. Мы должны помнить: Абхазия – наша общая Родина. Мы должны беречь её, развивать и укреплять вместе. Независимое абхазское государство – это дом, где мы сохраняем наш этнос, родной язык и самобытную культуру.

Светлая память всем нашим предкам, которые покинули родную землю, но навсегда сохранили ее в своем сердце. Мы обязаны передавать эту память следующим поколениям.

Пусть любовь к Родине объединяет нас, вдохновляет на созидание и укрепляет веру в будущее Абхазии!»