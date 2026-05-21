ВЫНЕСЕН ОБВИНИТЕЛЬНЫЙ ПРИГОВОР В ОТНОШЕНИИ ГИОРГИЯ ЦАТАВА

Новости Четверг, 21 мая 2026 15:12
Сухум. 21 мая 2026 г. Абхазия-Информ. Галским районным судом под председательством судьи Ласурия К.Н. оглашен обвинительный приговор в отношении Цатава Гиоргия Бадриевича, обвиняемого в незаконном пересечении Государственной границы Республики Абхазия из Республики Грузия, то есть в преступлении, предусмотренном частью 1 статьи 324 Уголовного кодекса Республики Абхазия.

Предварительным расследованием было установлено, что 12 августа 2025 года гражданин Республики Грузия Цатава Гиоргий Бадриевич в нарушение Закона Республики Абхазия «О Государственной границе Республики Абхазия» и Положения «О порядке въезда в Республику Абхазия иностранных граждан, граждан СНГ и лиц без гражданства», незаконно пересек Государственную границу Республики Абхазия из Республики Грузия по броду реки Ингур.

Приговором суда подсудимый Цатава Г.Б. осужден к 1 году лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении.

