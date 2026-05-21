САИДА БУТБА ПРИНЯЛА УЧАСТИЕ В МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ

Сухум. 21 мая 2026 г. Абхазия-Информ. Председатель Верховного суда Республики Абхазия Саида Бутба выступила с приветственным словом на II Международной научно-практической конференции «Актуальные проблемы международного публичного и частного права в условиях формирования многополярного мира». Конференция посвящается 60-летнему юбилею принятия Пактов ООН о правах человека и проходит в Севастополе.

Саида Бутба поблагодарила за приглашение принять участие в конференции, которая проходит на базе Севастопольского государственного университета.

«Для меня большая честь выступать на столь представительной научной площадке, объединяющей исследователей и практиков, заинтересованных в развитии международного права.

Конференция посвящена 60‑летию принятия Международного пакта о гражданских и политических правах и Международного пакта об экономических, социальных и культурных правах. Их принятие в 1966 году стало логическим продолжением идей, закрепленных во Всеобщей декларации прав человека 1948 года. На протяжении последующих десятилетий именно эти документы во многом определяли развитие национальных правовых систем, судебной практики и деятельности международных организаций в сфере защиты прав человека», – сказала Бутба.

Председатель Верховного суда отметила, что в этой связи особое значение имеет конституционное закрепление международных стандартов прав человека в национальных правовых системах. Так, в соответствии со статьей 11 Конституции Республики Абхазия Республика Абхазия признает и гарантирует права и свободы человека и гражданина, закрепленные во Всеобщей декларации прав человека, Международном пакте об экономических, социальных и культурных правах, Международном пакте о гражданских и политических правах, а также в иных общепризнанных нормах и принципах международного права.

«Хотелось бы подчеркнуть и то обстоятельство, что Конституция Республики Абхазия не ограничивается ссылкой только на конкретные международные документы. В ее положениях также упоминаются «иные общепризнанные международно‑правовые акты», что свидетельствует об открытом характере системы источников прав человека. Такой подход позволяет учитывать динамичное развитие международного права, появление новых международных договоров, деклараций и принципов, направленных на дальнейшее укрепление механизмов защиты прав и свобод личности», – сказала Саида Бутба.

Саида Бутба подчеркнула, что условиях формирования многополярного мира государства сталкиваются с новыми вызовами, связанными с трансформацией международных отношений, развитием технологий, усилением глобальных коммуникаций и ростом взаимозависимости правовых систем. Все это требует более глубокого научного осмысления существующих международно‑правовых институтов и поиска эффективных механизмов их адаптации к современным реалиям.

Именно поэтому особую роль приобретает научный диалог между представителями различных правовых школ и государств.

«Убеждена, что подобные научные форумы играют важную роль в развитии юридической науки, способствуют обмену опытом между представителями различных государств и формированию новых подходов к решению актуальных проблем международного публичного и частного права», – сказала председатель Верховного суда.

Она пожелала всем участникам конференции плодотворной работы, содержательных дискуссий и новых научных достижений.