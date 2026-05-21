21 МАЯ – ДЕНЬ ПАМЯТИ ЖЕРТВ КАВКАЗСКОЙ ВОЙНЫ

Сухум. 21 мая 2026 г. Абхазия-Информ. 21 мая исполнилось 162 года со дня окончания русско-кавказской войны, в результате которой в XIX веке тысячи абхазов покинули свою Родину и нашли пристанище в Турции и разных странах Ближнего Востока. В этот день в Абхазии и республиках Северного Кавказа отмечают День памяти жертв Кавказской войны. Памятные мероприятия проводит и абхазо-адыгская диаспора в Турции.

Выбор даты связан с тем, что 21 мая 1864 года в урочище Кбаада (Красная Поляна), близ древнего убыхского поселения Шъачэ (Сочи), официально завершилась Кавказская война (1817-1864).

В этот день по традиции в Сухуме возлагают цветы к памятнику Махаджирам, организуют шествие молодежи с историческими флагами Абхазии и гербами разных абхазских фамилий, на набережной разжигают ритуальный «нартский костер» и зажигают поминальную свечу – ащамака, опускают на море венки.

31 мая 1990 года на набережной Махаджиров заложили памятный камень, а в сентябре 2010 года на месте камня установили памятник, изображающий бронзовые фигуры всадника и коня. Поднятая вверх и сжатая в кулак рука наездника символизирует стремление к возрождению. Автор скульптуры – известный абхазский художник и скульптор Геннадий Лакоба.

В Абхазии день памяти махаджиров до 2011 года отмечали 31 мая, с 2011 года – 21 мая.

В числе основных причин, приведших к массовому переселению абхазов за пределы своей Родины, в фундаментальном труде известного абхазского историка Георгия Дзидзария «Махаджирство и проблемы истории Абхазии ХIХ столетия» названы:

– колониальная политика царизма на Кавказе;

– агрессивные акции султанской Турции, стремившейся к захвату этого края;

– провокационная роль западных, особенно английских, колонизаторов, стоявших за спиной Турции и добивавшихся ослабления позиций России на Ближнем Востоке;

предательство местной реакционной туркофильствующей феодальной знати.

Важное значение имел религиозный фактор. Мусульманская религия, исповедуемая частью населения края, внушала верующим, что турецкий султан является верховным покровителем всех мусульман. Социальные верхи использовали также родоплеменные отношения и вековые обычаи. Стремление царизма установить военно-колониальный режим на Кавказе способствовало возникновению освободительного движения народов края. Царские генералы и чиновники упорно придерживались насильственных методов «усмирения». Это использовали английские и турецкие правящие круги, которые, преследуя свои корыстные цели, еще более обостряли обстановку в крае.

Еще в первой половине XIX в. имели место факты эмиграции части населения Кавказа, в том числе и абхазов, в Турцию.

Первое массовое переселение горцев Кавказа за границу произошло в 1859-1865 годах.

Волна махаджирства 1867 года стала последствием восстания в селе Лыхны 26 июля 1866 года. Более 20 тысяч человек покинули Абхазию, став махаджирами.

Самая крупная волна махаджирства в ХIХ веке произошла в 1877 году, когда пределы Абхазии покинули до 50 тысяч человек.

Апсныпресс