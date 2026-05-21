В СУХУМЕ ОТКРЫЛАСЬ ВЫСТАВКА «ПОТЕРЯВШИЙ РОДИНУ – ПОТЕРЯЕТ ВСЕ»
Новости Четверг, 21 мая 2026 17:34
Сухум. 21 мая 2026 г. Абхазия-Информ. Президент Бадра Гунба и вице-президент Беслан Бигвава посетили выставку «Потерявший Родину – потеряет все», посвященную Дню памяти махаджиров. Экспозиция открылась сегодня в Национальной картинной галерее.
На выставке представлены работы Народного художника Абхазии Батала Джапуа. Они выполнены по мотивам романа Баграта Шинкуба «Последний из ушедших». Среди них – серия работ «Аублаа», портреты старцев и другие картины.
