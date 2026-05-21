ГЛАВА ГОСУДАРСТВА ПРОИНСПЕКТИРОВАЛ РЕКОНСТРУКЦИЮ НАБЕРЕЖНОЙ
Четверг, 21 мая 2026 17:37
Сухум. 21 мая 2026 г. Абхазия-Информ. Президент Абхазии Бадра Гунба проинспектировал ход масштабной реконструкции набережной столицы. Его сопровождали вице-президент Беслан Бигвава, руководитель Администрации президента Беслан Эшба и глава Администрации Сухума Тимур Агрба.
Они побывали на каждом из четырех участков, Тимур Агрба доложил о стадии ремонтных работ на каждом из них.
