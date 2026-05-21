 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
января 14 2024
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
декабря 18 2023
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ

Документы

февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА»

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
РАСПОРЯЖЕНИЕ

Календарь событий

« Май 2026 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

ПАРЛАМЕНТСКИЙ КОМИТЕТ РЕКОМЕНДОВАЛ УСТАНОВИТЬ ПЯТИЛЕТНИЙ ЦЕНЗ ОСЕДЛОСТИ ДЛЯ КАНДИДАТОВ В ДЕПУТАТЫ

Новости Четверг, 21 мая 2026 17:45
Оцените материал
(0 голосов)
ПАРЛАМЕНТСКИЙ КОМИТЕТ РЕКОМЕНДОВАЛ УСТАНОВИТЬ ПЯТИЛЕТНИЙ ЦЕНЗ ОСЕДЛОСТИ ДЛЯ КАНДИДАТОВ В ДЕПУТАТЫ

Сухум. 21 мая 2026 г. Абхазия-Информ. Представитель президента в Народном собрании Дмитрий Шамба также предложил внести поправку в законопроект о том, что кандидат в течение последних пяти лет до дня регистрации не должен покидать страну более чем на два месяца в году. Это предложение вызвало, в том числе технические вопросы – пока не определено, как и какие органы будут иметь право и возможность отслеживать перемещения кандидата.

Также парламентарии предлагают следующие поправки:

– обязательное владение государственным языком с подтверждением лингвистической комиссией;

– запрет на финансирование кампании более чем на 3% от предельного размера избирательного фонда;

– запрет на изменение постоянного места жительства (прописки) со дня назначения выборов до подведения итогов гражданам с 18 лет;

– запрет на публикацию результатов опросов общественного мнения о выборах за 30 дней до голосования;

– запрет иностранным гражданам, лицам без гражданства, иностранным и международным организациям, а также международным общественным движениям на любую деятельность, способствующую или препятствующую выборам, – от агитации до участия в кампании в любых формах. Им же должно быть запрещено проведение на территории Абхазии опросов и социологических исследований, связанных с выборами;

– предельная сумма расходов из избирательного фонда кандидата не может превышать 30 тысяч установленных законом минимальных месячных размеров оплаты труда.

Прочитано 4 раз

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « ГЛАВА ГОСУДАРСТВА ПРОИНСПЕКТИРОВАЛ РЕКОНСТРУКЦИЮ НАБЕРЕЖНОЙ ЭЛЬВИРА АРСАЛИЯ ПРЕДСТАВИЛА АБХАЗИЮ НА ФОРУМЕ «ИНТЕРМУЗЕЙ БРИКС +» »
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.