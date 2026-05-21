ПАРЛАМЕНТСКИЙ КОМИТЕТ РЕКОМЕНДОВАЛ УСТАНОВИТЬ ПЯТИЛЕТНИЙ ЦЕНЗ ОСЕДЛОСТИ ДЛЯ КАНДИДАТОВ В ДЕПУТАТЫ

Сухум. 21 мая 2026 г. Абхазия-Информ. Представитель президента в Народном собрании Дмитрий Шамба также предложил внести поправку в законопроект о том, что кандидат в течение последних пяти лет до дня регистрации не должен покидать страну более чем на два месяца в году. Это предложение вызвало, в том числе технические вопросы – пока не определено, как и какие органы будут иметь право и возможность отслеживать перемещения кандидата.

Также парламентарии предлагают следующие поправки:

– обязательное владение государственным языком с подтверждением лингвистической комиссией;

– запрет на финансирование кампании более чем на 3% от предельного размера избирательного фонда;

– запрет на изменение постоянного места жительства (прописки) со дня назначения выборов до подведения итогов гражданам с 18 лет;

– запрет на публикацию результатов опросов общественного мнения о выборах за 30 дней до голосования;

– запрет иностранным гражданам, лицам без гражданства, иностранным и международным организациям, а также международным общественным движениям на любую деятельность, способствующую или препятствующую выборам, – от агитации до участия в кампании в любых формах. Им же должно быть запрещено проведение на территории Абхазии опросов и социологических исследований, связанных с выборами;

– предельная сумма расходов из избирательного фонда кандидата не может превышать 30 тысяч установленных законом минимальных месячных размеров оплаты труда.