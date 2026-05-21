ЭЛЬВИРА АРСАЛИЯ ПРЕДСТАВИЛА АБХАЗИЮ НА ФОРУМЕ «ИНТЕРМУЗЕЙ БРИКС +»
Сухум. 21 мая 2026 г. Абхазия-Информ. Директор Центрального выставочного зала Эльвира Арсалия приняла участие в качестве спикера в ключевой дискуссии международного форума «ИНТЕРМУЗЕЙ БРИКС +», которая прошла в Москве. Тема фестиваля этого года – «Музей – территория будущего», где музеи представлены как связующее звено между последующими поколениями и стремительным совершенствованием новых технологий.
Арсалия выступила на дискуссионной панели «Как говорить о культурах без стереотипов? Этика репрезентации» с темой «Эпическое наследие Абхазии – между аутентичностью и репрезентацией».
Мероприятие состоялось в лектории Музея Москвы.
В рамках дискуссии эксперты обсудили, как музеям избежать перехода от уважительной репрезентации к упрощению или даже эксплуатации культур.
Участие представителей из Абхазии в форуме подчеркивает растущую роль абхазских институций в международном культурном диалоге и их стремление к внедрению современных стандартов в выставочной деятельности.
