ПРЕДСТАВИТЕЛИ КОНСТИТУЦИОННОГО СУДА АБХАЗИИ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ В МЕЖДУНАРОДНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ

Сухум. 21 мая 2026 г. Абхазия-Информ. В Санкт-Петербурге состоялась Международная конференция «Конституционный контроль и глобальные вызовы современности» приуроченная к 35-летию Конституционного суда Российской Федерации. В ней приняли участие председатель Конституционного суда Абхазии Диана Пилия и судья Алиса Бигуаа.

Главной темой конференции стала роль правовой политики в условиях изменения геополитической ситуации.

Мероприятие собрало представителей конституционных судов из более чем 15 стран мира, среди них делегация из Абхазии, Китая, Турции, Беларуси, Казахстана и Узбекистана.

Председатель Конституционного суда Абхазии Диана Пилия выступила с докладом на тему: «Конституционный контроль в Республике Абхазия как правовой механизм защиты суверенитета, устойчивости публичной власти культурно-правовой идентичности государства в условиях глобальных вызовов XXI века».

В своем выступлении она подчеркнула важность конституционного контроля как механизма защиты суверенитета, устойчивости публичной власти и культурно-правовой идентичности государства в условиях XXI века.

«В современном мире конституционный контроль один из ключевых институтов, обеспечивающих верховенство Основного закона, устойчивость государства, легитимность публичной власти, защиту прав и свобод человека и сохранение национальной правовой идентичности. Для Республики Абхазия эта тема имеет особое значение, поскольку Конституция Республики Абхазия провозглашает суверенное, демократическое и правовое государство», – отметила Диана Пилия.