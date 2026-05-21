«РЕЗУЛЬТАТ ПОЛУЧИЛСЯ ХОРОШИЙ»: РУСЛАН ХАРАЗИЯ О ПЛАТФОРМЕ «ПСЫРЦХА» И РЕМОНТЕ НОВОАФОНСКОГО ВОКЗАЛА

Сухум. 21 мая 2026 г. Абхазия-Информ. Заместитель генерального директора РУП «Абхазская железная дорога» Руслан Харазия посетил станцию Псырцха и рассказал журналистам о готовности АЖД к туристическому сезону. По мнению Харазия, железнодорожное сообщение имеет ряд преимуществ для туристов по сравнению с автотранспортом. Это и наличие удобств в дороге, и комфортный переход границы.

«В летний сезон в знойную жару мы переезжаем границу под кондиционером, у нас есть все удобства. Погранслужба заходит и проверяет наличие документов», – отметил он.

Кроме того, АЖД обеспечивает безопасность – на линиях работает милиция.

«У нас есть также военизированная охрана, и на станции Псырцха тоже. Они патрулируют территорию, отслеживают нарушителей», – сообщил замдиректора АЖД.

Платформа Псырцха долгое время находилась в руинах. Она была отремонтирована силами предпринимателей. Кроме того, здесь построили ресторан, уже ставший местной достопримечательностью.

«Были сомнения, может ли государство отдавать станции частникам и что из этого получится. Мы пошли на это, и вот, как видим, результат получился хороший», – отметил Харазия.

Важным достижением считает руководство АЖД запуск электропоезда «Диоскурия». Билеты на электропоезд можно купить в самом поезде, на сайте РЖД и в кассах, причем при покупке билета в кассе комиссионный сбор существенно не повлияет на цену билета. Маршрут проходит через множество станций, и у пассажиров должны оставаться хорошие впечатления о них.

«Это такие станции, как Абаата (она недавно была отремонтирована), это станция Гагрипш, Гагрский вокзал, станция, на которой мы сейчас находимся, затем Новый Афон и так до Сухума», – пояснил Харазия и добавил, что планируется продлить его до платформы Гума в Сухуме: «Там в шаговой доступности ботанический сад, обезьяний питомник, то есть весь центр города».

Он рассказал, что было сделано АЖД за последние три года:

«В феврале станция Абаата была полностью восстановлена, ведутся работы на станции Гагрипш, Новоафонском и Сухумском вокзалах, где проведены фасадные работы, заменена кровля, уложена брусчатка, производится озеленение территорий».

Один из самых красивых вокзалов в Абхазии – Новоафонский, считает Харазия. На нем останавливаются поезда дальнего следования из Сухума, Москвы, Санкт-Петербурга. Его ремонт находится в зоне пристального внимания руководства АЖД.

«Ремонт мы начали порядка полугода тому назад. Я думаю, что в течение месяца фасадные работы, работы по укладке брусчатки закончатся, а кровля уже заменена», – сказал он.

По его словам, к проекту реконструкции будут привлекать частный бизнес, и есть уже много предложений, лучшие из которых предстоит выбрать руководству предприятия.

В ближайшей перспективе – обустроить зал ожидания, чтобы создать уютную зону для гостей.

Все восстановительные дорожные работы ведутся за счет РУП «Абхазская железная дорога», отметил замдиректора АЖД.

Об этом сообщает Апсныпресс.