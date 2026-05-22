МНЕНИЕ ЛИДЕРОВ ПАРТИЙ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ О НЕОБХОДИМОСТИ СОЗДАНИЯ КОНСУЛЬТАТИВНОГО СОВЕТА ПОЛИТИЧЕСКИХ СИЛ

Председатель «Форума народного единства» Аслан Барциц подчеркнул, что площадка – общая инициатива всех собравшихся. Главное, по его словам, – сохранить абхазский народ и построить сильное государство.

Сухум. 22 мая 2026 г. Абхазия-Информ. На встрече у президента Абхазии Бадры Гунба по созданию Консультативного совета политических сил, лидеры партий и общественных организаций также высказали свои взгляды на происходящее.

Он призвал остановить противостояние в обществе и начать конструктивно говорить за круглым столом, с привлечением специалистов и учётом опыта старшего поколения.

Ключевым событием Барциц назвал предстоящие парламентские выборы. Власть и парламент, по его мнению, должны работать в согласии. В законодательный орган должны проходить и представители власти, и оппозиции – ради баланса и взаимопонимания.

Также он назвал безосновательными разговоры об антироссийских настроениях в Абхазии, напомнив, что об их отсутствии ранее заявлял первый замруководителя Администрации президента РФ Сергей Кириенко.

Руководитель ветеранской организации «Аруаа» Тимур Гулия отметил особую важность встречи.

Граждане, по его словам, ждут конструктивного диалога вместо противостояний. Он согласился, что все едины в стремлении укрепить и развить государство, хотя по отдельным вопросам есть разногласия. Гулия выразил уверенность, что к общему мнению придут, и назвал встречу хорошим началом.

Председатель «Амцахары» Алексей Цугба поддержал созидательные процессы в стране. Он подчеркнул, что каждый имеет право на своё видение, но в споре стороны должны уметь соглашаться с обоснованными доводами. Ценность встречи, по его словам, – во взаимном уважении людей, которые давно знают друг друга.

Замглавы «Айтайры» Юлиан Бобуа напомнил, что переговоры шли даже в годы войны:

«Мы не враги друг другу, а братья и друзья», – сказал он, подчеркнув, что диалог обязателен. Народ смотрит и на власть, и на оппозицию, и, если люди разочаруются в обеих сторонах, потом будет очень сложно.