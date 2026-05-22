 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
января 14 2024
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
декабря 18 2023
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ

Документы

февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА»

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
РАСПОРЯЖЕНИЕ

Календарь событий

« Май 2026 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

РОБЕРТ КИУТ ВСТРЕТИЛСЯ С КОЛЛЕГАМИ ИЗ ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Новости Пятница, 22 мая 2026 17:13
Оцените материал
(0 голосов)
РОБЕРТ КИУТ ВСТРЕТИЛСЯ С КОЛЛЕГАМИ ИЗ ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Сухум. 22 мая 2026 г. Абхазия-Информ. В Грозном состоялась рабочая встреча вице-премьера правительства, министра внутренних дел Республики Абхазия Роберта Киут и ВРИО министра внутренних дел по Чеченской Республике Дени Айдамирова. Во встрече приняли участие представитель МВД России в Республике Абхазия Сергей Голенков, директор Совместного информационно-координационного центра органов внутренних дел Абхазии и России Юрий Марышев, замминистра внутренних дел по Чеченской Республике Муса Кадыров, ВРИО начальника правового управления МВД Абхазии Батал Агрба, замначальника полиции по оперативной работе МВД по Чеченской Республике Юнади Адаев.

Участники встречи обсудили вопросы практического взаимодействия в сфере правоохранительной деятельности, обмена опытом по выявлению и раскрытию тяжких преступлений, а также розыску лиц, скрывающихся от следствия и суда.

Встреча стала весомым шагом к усилению дружественных и профессиональных отношений между правоохранительными системами Республики Абхазия и Чеченской Республики.

Прочитано 5 раз Последнее изменение Пятница, 22 мая 2026 17:16

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « МНЕНИЕ ЛИДЕРОВ ПАРТИЙ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ О НЕОБХОДИМОСТИ СОЗДАНИЯ КОНСУЛЬТАТИВНОГО СОВЕТА ПОЛИТИЧЕСКИХ СИЛ ВОПРОСЫ ВОВЛЕЧЕНИЯ СЕЛЬСКОЙ МОЛОДЕЖИ В ГОСПРОГРАММЫ ОБСУДИЛИ В ГОСКОМИТЕТЕ »
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.