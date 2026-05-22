РОБЕРТ КИУТ ВСТРЕТИЛСЯ С КОЛЛЕГАМИ ИЗ ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Сухум. 22 мая 2026 г. Абхазия-Информ. В Грозном состоялась рабочая встреча вице-премьера правительства, министра внутренних дел Республики Абхазия Роберта Киут и ВРИО министра внутренних дел по Чеченской Республике Дени Айдамирова. Во встрече приняли участие представитель МВД России в Республике Абхазия Сергей Голенков, директор Совместного информационно-координационного центра органов внутренних дел Абхазии и России Юрий Марышев, замминистра внутренних дел по Чеченской Республике Муса Кадыров, ВРИО начальника правового управления МВД Абхазии Батал Агрба, замначальника полиции по оперативной работе МВД по Чеченской Республике Юнади Адаев.

Участники встречи обсудили вопросы практического взаимодействия в сфере правоохранительной деятельности, обмена опытом по выявлению и раскрытию тяжких преступлений, а также розыску лиц, скрывающихся от следствия и суда.

Встреча стала весомым шагом к усилению дружественных и профессиональных отношений между правоохранительными системами Республики Абхазия и Чеченской Республики.