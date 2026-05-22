ВОПРОСЫ ВОВЛЕЧЕНИЯ СЕЛЬСКОЙ МОЛОДЕЖИ В ГОСПРОГРАММЫ ОБСУДИЛИ В ГОСКОМИТЕТЕ

Сухум. 22 мая 2026 г. Абхазия-Информ. Вице-премьер, председатель Госкомитета по делам молодежи и спорта Таращ Хагба провел встречу с инициативной группой, реализовавшей социологическое исследование в Гудаутском районе. Целью опроса стало определение уровня вовлеченности сельской молодежи в государственную молодежную политику.

Во встрече также приняли участие заместитель председателя Госкомитета Роман Цкуа и начальник отдела по работе с молодежью Госкомитета Беслан Аршба.

Руководитель исследования Амина Ардзинба представила итоги работы, которая охватила практически весь Гудаутский район. Было опрошено более 260 человек в возрасте от 14 до 30 лет, основную долю респондентов составила молодежь 14-18 лет.

Среди ключевых запросов, озвученных сельской молодежью, были отмечены ограниченный доступ к информации о реализуемых проектах и недостаточная вовлеченность в уже действующие мероприятия. В ходе обсуждения подчеркивалось, что сельская молодежь рассматривается как значимый человеческий ресурс, в том числе с точки зрения сохранения и использования абхазского языка.

Таращ Хагба, комментируя представленные данные, отметил, что обозначенные проблемы не остаются без внимания и поднимаемые в исследовании вопросы уже учитываются в работе ведомства, в том числе в части повышения информированности и доступности молодежных программ.

Также участники встречи были ознакомлены с текущей деятельностью и планируемыми направлениями работы по расширению участия сельской молодежи в общественной жизни.