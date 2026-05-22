НА УЛИЦЕ МАЧАВАРИАНИ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РАБОТЫ ПО УКЛАДКЕ ЛИВНЕВОГО ТРУБОПРОВОДА

Сухум. 22 мая 2026 г. Абхазия-Информ. На улице Мачавариани (в промежутке пересечения с улицами генерала Дбар и Воронова) выполняются работы по укладке ливневого трубопровода. Работы проводит ДРСУ столичной администрации.

Как рассказал начальник Дорожно-ремонтно-строительного управления Дмитрий Ахуба, планируется уложить пластиковые трубы диаметром 300 мм и 200 мм, общей протяжённостью 150 метров. При этом будут установлены восемь бетонных колодцев с чугунными решётками, которые будут отводить ливневую воду с данного участка дороги. При благоприятных погодных условиях работы будут выполнены в течение пяти дней.

«Ранее Дорожное управление уложило ливневый трубопровод по улице генерала Дбар (от улицы Лакоба до набережной Махаджиров), где были проведены трубы диаметром 500 мм и 1 000 мм общей протяжённостью более 300 метров, и были установлены 10 бетонных колодцев с дождеприёмниками. После недавних прошедших ливней стало очевидно, что проведенная работа предотвратила многолетнее подтопление данного участка дороги – где обычно застаивалась вода и подтапливалась улица Лакоба на пересечении с улицей генерала Дбар. Ливневый трубопровод справился», – отметил Ахуба.