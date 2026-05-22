ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
Новости Пятница, 22 мая 2026 19:31
В ПАРЛАМЕНТСКОМ КОМИТЕТЕ РАССМОТРЕЛИ РЯД ЗАКОНОПРОЕКТОВ

Сухум. 22 мая 2026 г. Абхазия-Информ. В Парламенте состоялось расширенное заседание Комитета по государственно-правовой политике. В нем принял участие представитель президента Абхазии в Парламенте Дмитрий Шамба.

В соответствии с повесткой дня заседания депутаты рассмотрели проекты постановлений:

«Об избрании на должность судьи Верховного суда Гамисония Г. Г.»;

«Об избрании на должность судьи Верховного суда Цушба М. С.»;

«Об избрании на должность судьи суда г. Сухум Кварчия И. Г.»;

«Об избрании на должность судьи Сухумского городского суда Габеевой 3. Г.»;

«Об избрании на должность судьи Арбитражного суда Республики Абхазия Джопуа К. В.»;

«Об избрании на должность судьи Военного суда Республики Абхазия Гагулия Д. 3.»;

«Об избрании на должность судьи Военного суда Республики Абхазия Бжания Э. Ю.»;

«Об избрании на должность судьи Гулрыпшского районного суда Агумава И. В.».

Комитетом было решено рекомендовать Парламенту на ближайшем заседании сессии утвердить данные кандидатуры на соответствующие должности.

В рамках повестки дня заседания депутаты рассмотрели ряд вопросов, касающихся избирательного законодательства. В их обсуждении приняли участие председатель Центральной избирательной комиссии Республики Абхазия Дмитрий Маршан и другие члены ЦИК, а также представители политических партий.

Был рассмотрен проект Конституционного закона «О поправках к Конституции Республики Абхазия «Об увеличении возрастного ценза депутатов Народного Собрания – Парламента Республики Абхазия и президента Республики Абхазия».

В статье 1 проекта закона, принятого в первом чтении 18 марта 2026 года, предлагалось следующее:

1. «Депутатом Парламента Республики Абхазия может стать каждый гражданин Республики Абхазия, достигший 33 лет и обладающий избирательным правом».

2. «Президентом Республики Абхазия избирается лицо абхазской национальности, гражданин Республики Абхазия, не моложе 45 лет, обладающий избирательным правом».

В ходе работы над законопроектом по пункту 1 статьи 1, касающемуся изменения возраста кандидата в депутаты Парламента Республики Абхазия, депутатами были внесены две поправки.

Первой поправкой предложено исключить данный пункт, а второй предлагается: «Депутатом Парламента Республики Абхазия может стать гражданин Республики Абхазия, достигший 30 лет и обладающий избирательным правом». В результате продолжительной дискуссии и проведенного голосования членами Комитета первая поправка не была поддержана. Комитет проголосовал рекомендовать Парламенту принять во втором чтении изменение возрастного ценза для кандидата в депутаты Парламента Республики Абхазия с 25 на 30 лет.

Депутатами было также предложено изменить пункт 2 статьи 1 на следующую редакцию: «Президентом Республики Абхазия избирается лицо абхазской национальности, гражданин Республики Абхазия, не моложе 40 лет и не старше 70 лет, обладающий избирательным правом». Эта поправка была поддержана большинством голосов членов Комитета.

Участники заседания рассмотрели проект закона «О внесении изменений в Конституционный закон Республики Абхазия «О выборах депутатов Народного Собрания – Парламента Республики Абхазия». По мнению авторов законопроекта, он был разработан в целях совершенствования действующего выборного законодательства, а также в целях повышения требований к кандидатам в депутаты Парламента.

Затем был обсужден проект закона «О внесении изменений в Уголовный кодекс Республики Абхазия», который разработан в целях совершенствования уголовного законодательства, регулирующего ответственность за правонарушения в сфере избирательных прав, а также защиты от неправомерного вмешательства иностранных граждан и лиц без гражданства в избирательные процессы.

По итогам обсуждения Комитет рекомендует на заседании сессии Парламента принять в первом чтении данные законопроекты.

Далее депутаты рассмотрели проект закона «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Республики Абхазия в части установления административной ответственности за нарушения в сфере обязательного страхования». Он направлен на совершенствование законодательства Республики Абхазия путем устранения правового пробела, существующего в части применения мер административной ответственности за нарушения иностранными физическими и юридическими лицами установленных законодательством Республики Абхазия правил обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств.

В результате голосования члены комитета не приняли положительного решения для рассмотрения данного вопроса на заседании сессии Парламента.

Также был рассмотрен законопроект «О внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс Республики Абхазия». Изменения регулируют ряд вопросов, связанных с территориальной подсудностью судов.

По итогам обсуждения члены комитета приняли решение рекомендовать Парламенту принять во втором чтении данный законопроект на предстоящем заседании сессии.

