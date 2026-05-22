ГЛАДКОВ СТАНЕТ ПОСЛОМ РОССИИ В АБХАЗИИ В БЛИЖАЙШЕЕ ВРЕМЯ

Сухум. 22 мая 2026 г. Абхазия-Информ. В ближайшее время Вячеслав Гладков, ранее занимавший пост губернатора Белгородской области, займёт должность посла России в Абхазии. Об этом РБК сообщил источник, работающий в окружении администрации президента. Информацию также подтвердили два федеральных чиновника. Один из них добавил: сам Гладков высказывал пожелание получить именно это назначение.

Собеседники РБК рассказали, что рассматривалось несколько вариантов для дальнейшей карьеры экс-губернатора. Среди них – позиция заместителя главы Минэкономразвития. Но этот вариант отпал.

Ранее издание «Ведомости» писало о возможности назначения Гладкова как в министерство, так и послом в Абхазию. Один из источников называл такой сценарий «рабочим вариантом». Собеседники РБК также подтверждали высокую вероятность этого назначения.

Сам Гладков не ответил на запросы РБК о комментарии. Журналисты также направили запрос в МИД Абхазии. Официальный представитель МИД России Мария Захарова, отвечая на просьбу РБК подтвердить информацию о предстоящем назначении, заявила, что такие решения входят в компетенцию президента.

Председатель комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников заявил, что в думской подготовке к этому вопросу пока нет. По его словам, он тоже слышал эти слухи, но кандидатуру вносит только президент. Как только это произойдёт, парламентарии сразу приступят к рассмотрению.

Политолог Александр Немцев считает, что у Гладкова в Абхазии будет непростой участок работы. По мнению эксперта, это назначение связано с отсутствием для бывшего губернатора подходящих позиций во внутриполитическом поле.

Администрация президента, полагает Немцев, хочет таким образом вывести политика из-под возможных атак, связанных с его работой на посту главы региона. Если Гладков хорошо проявит себя в роли посла, он в будущем вполне может вернуться к внутриполитической карьере.

Другой политолог, Константин Калачев, не согласен с мнением, что новая должность станет для Гладкова «синекурой». Он отмечает, что коммуникативные способности экс-губернатора очень пригодятся в маленькой республике, где можно лично познакомиться почти с каждым.

Напомним, Гладков ушёл в отставку 13 мая. До этого он несколько недель находился в отпуске – первом с начала военных действий. В указе президента Владимира Путина говорилось только о том, что решение приняли по заявлению главы региона о досрочной отставке.