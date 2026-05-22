РОССИЯ И АБХАЗИЯ УНИФИЦИРУЮТ СТАНДАРТЫ ОТЕЛЕЙ И СТРАХОВКИ ТУРИСТОВ

Сухум. 22 мая 2026 г. Абхазия-Информ. Москва и Сухум работают над сближением требований к классификации гостиниц, методологии подсчёта отдыхающих и условиям страхования российских граждан, выезжающих в республику. Об этом на пресс-конференции, посвящённой старту летнего сезона в Абхазии, заявил директор департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов Минэкономразвития РФ Никита Кондратьев.

«Мы большую работу проводим по сближению стандартов классификации гостиниц. Это, наверное, один из ключевых моментов. Потому что хорошо, когда турист понимает, что он в России поехал в «четверку» или «пятерку», и, если он приезжает в Абхазию, он тоже понимает, что это «четверка» или «пятерка» и плюс-минус требования совпадают», – пояснил представитель ведомства.

Вторым приоритетом чиновник назвал унификацию статистического учёта. По его словам, сейчас не всегда понятно точное количество российских туристов, посетивших Абхазию, и эту работу необходимо выстроить заново, скорректировав имеющиеся пробелы.

Третье направление – страхование путешественников. Речь идёт о том, чтобы сделать полисы для россиян, прибывающих в Абхазию, более доступными, расширить покрываемые случаи и в итоге повысить комфорт отдыха.

«Это три ключевых момента, которые нужно прежде всего завершить, для того чтобы и нам, как госорганам, стало более комфортно работать, и бизнесу нашему, и, соответственно, гражданам, которые ездят туда отдыхать», – резюмировал Кондратьев.

По данным Минэкономразвития, за год Абхазию посещают более 5 млн российских граждан, однако, по оценкам туроператоров, собственно туристами из них являются не более 1,5-2 млн человек.