«КОМЕТА» ИЗ СОЧИ В СУХУМ ИЗМЕНИЛА РАСПИСАНИЕ
Пятница, 22 мая 2026
Сухум. 22 мая 2026 г. Абхазия-Информ. Скоростное судно «Комета» скорректировало расписание движения между Сочи и абхазской столицей. Об этом журналистам рассказал пресс-секретарь Министерства экономики Абхазии Сандро Делба. Теперь отправления запланированы на пятницу и воскресенье.
По словам представителя ведомства, судно уже совершило два рейса. Из Сочи «Комета» отплывает в 09:00 по московскому времени, обратно из Сухума – в 17:00.
