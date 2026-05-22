ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
ПЕРМСКИЕ ВЛАСТИ ИЩУТ АВИАПЕРЕВОЗЧИКА ДЛЯ РЕЙСОВ В СУХУМ

Новости Пятница, 22 мая 2026 20:01
ПЕРМСКИЕ ВЛАСТИ ИЩУТ АВИАПЕРЕВОЗЧИКА ДЛЯ РЕЙСОВ В СУХУМ

Сухум. 22 мая 2026 г. Абхазия-Информ. В Перми ищут авиаперевозчика для рейсов в Сухум. Первоначально предполагалось, что рейсы будет выполнять авиакомпания «РусЛайн», однако продажа билетов пока не стартовала. В краевом министерстве транспорта сообщили, что переговоры ведутся одновременно с «РусЛайном» и «ЮВТ Аэро». По словам источника среди руководства перевозчика, рейсы возможны только при подтвержденном субсидировании.

О запуске прямого рейса Пермь – Сухум стало известно весной. Маршрут был включен в программу международных субсидируемых рейсов ещё в конце прошлого года, наряду с Минском.

«РусЛайн» уже выполнял этот рейс на новогодние праздники – всего шесть полетов. На каждый рейс из краевого бюджета выделялось 1,759 млн рублей субсидий. Полеты проходили на самолетах Bombardier CRJ100/200 вместимостью 50 пассажиров, время в пути составляло 3 часа 25 минут, а стоимость билета в одну сторону – от 8,2 тыс. рублей.

« «КОМЕТА» ИЗ СОЧИ В СУХУМ ИЗМЕНИЛА РАСПИСАНИЕ В КАЛУГЕ СТАРТУЕТ ПРОДАЖА АВИАБИЛЕТОВ В СУХУМ »
