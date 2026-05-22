В КАЛУГЕ СТАРТУЕТ ПРОДАЖА АВИАБИЛЕТОВ В СУХУМ
Новости Пятница, 22 мая 2026 20:05
Сухум. 22 мая 2026 г. Абхазия-Информ. С 10 июня аэропорт «Калуга» открывает прямое авиасообщение с Абхазией. Регулярные рейсы будет осуществлять авиакомпания «ЮВТ АЭРО».
Самолеты будут курсировать два раза в неделю – по понедельникам и средам. Полет до Абхазии составит 3 часа 40 минут.
