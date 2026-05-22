ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
СРЕДНЕЙ ШКОЛЕ СЕЛА ЭШЕРА ПРИСВОИЛИ ИМЯ ВЛАДИСЛАВА АРДЗИНБА

Новости Пятница, 22 мая 2026 20:16
Сухум. 22 мая 2026 г. Абхазия-Информ. Состоялось торжественное мероприятие, посвященное присвоению средней школе села Эшера имени первого президента Абхазии Владислава Григорьевича Ардзинба. В нем приняли участие вице-президент Беслан Бигвава, премьер-министр Владимир Делба и спикер Парламента Лаша Ашуба, члены Правительства, депутаты Парламента и представители общественности.

В Эшерской средней школе учился первый президент Абхазии, основатель современного абхазского государства Владислав Ардзинба. Его имя было присвоено школе еще в год ее столетия, в 2024 году, однако официальное торжественное мероприятие состоялось только сегодня, после завершения ремонтных работ.

Вице-президент Беслан Бигвава отметил, что учиться в школе имени Владислава Ардзинба – это честь и огромная ответственность. Сохранение памяти о первом президенте – долг каждого из нас.

