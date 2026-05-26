ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
ГЛАВА ГОСУДАРСТВА ПОДДЕРЖАЛ ИДЕЮ УЧРЕЖДЕНИЯ ЛИТЕРАТУРНОЙ ПРЕМИИ ИМЕНИ ДАУРА ЗАНТАРИЯ

Новости Вторник, 26 мая 2026 15:19
ГЛАВА ГОСУДАРСТВА ПОДДЕРЖАЛ ИДЕЮ УЧРЕЖДЕНИЯ ЛИТЕРАТУРНОЙ ПРЕМИИ ИМЕНИ ДАУРА ЗАНТАРИЯ

Сухум. 26 мая 2026 г. Абхазия-Информ. Президент Абхазии Бадра Гунба поддержал идею учреждения литературной премии имени Даура Зантария. Это предложение прозвучало в ходе встречи главы государства с делегацией литераторов из Москвы, прибывшей в Абхазию для участия в презентации книги «Даур Зантария. Книга, найденная в Сухуме».

Во встрече приняли участие российский писатель, сценарист и журналист радио Марина Москвина, прозаик, сценарист и режиссёр Максим Гуреев, поэт и исследователь Игорь Сидоренко, а также художник Леонид Тишков.

Приветствуя гостей, Бадра Гунба отметил, что искренне рад видеть их в Абхазии и поблагодарил за внимание к абхазской культуре, литературе и, прежде всего, к личности и творчеству Даура Зантария.

Глава государства подчеркнул, что для Абхазии Даур Зантария – не просто талантливый писатель, а человек, искренне любивший свой народ и свою культуру. По словам президента, в произведениях писателя ярко проявляются характер абхазского народа и глубокое уважение к человеку.

Бадра Гунба также напомнил, что выдающийся русский писатель Андрей Битов высоко оценивал талант Даура Зантария, называя его человеком необыкновенно ярким и самобытным, сыгравшим особую роль в культурном диалоге между народами.

Президент выразил благодарность участникам встречи за сохранение памяти о Дауре Зантария, исследование его жизни и творчества, а также за популяризацию его наследия среди новых поколений читателей. Он отметил, что эта работа вносит важный вклад в укрепление абхазо-российских культурных и духовных связей.

В завершение встречи глава государства сообщил, что подписал указ о награждении орденом «Ахьдз-Апша» российской писательницы Марины Москвиной, писателя и режиссёра Максима Гуреева, а также поэта и исследователя Игоря Сидоренко – за особый вклад в укрепление абхазо-российских литературных и культурных связей.

