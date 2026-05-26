ОТКРЫТЫЙ ТУРНИР ПО ВОЛЕЙБОЛУ ПАМЯТИ ЭДУАРДА ПИЛИЯ СТАРТУЕТ 29 МАЯ

Сухум. 23 мая 2026 г. Абхазия-Информ. 29 мая в РДЮСШ игр стартует открытый республиканский турнир по волейболу среди мужских команд, посвященный памяти первого президента Федерации волейбола Республики Абхазия Эдуарда Пилия. В соревнованиях примут участие команды из разных районов республики. Торжественное открытие турнира состоится в 12:00.