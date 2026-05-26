 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
января 14 2024
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
декабря 18 2023
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ

Документы

февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА»

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
РАСПОРЯЖЕНИЕ

Календарь событий

« Май 2026 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

ОТКРЫТЫЙ ТУРНИР ПО ВОЛЕЙБОЛУ ПАМЯТИ ЭДУАРДА ПИЛИЯ СТАРТУЕТ 29 МАЯ

Новости Вторник, 26 мая 2026 18:47
Оцените материал
(0 голосов)
ОТКРЫТЫЙ ТУРНИР ПО ВОЛЕЙБОЛУ ПАМЯТИ ЭДУАРДА ПИЛИЯ СТАРТУЕТ 29 МАЯ

Сухум. 23 мая 2026 г. Абхазия-Информ. 29 мая в РДЮСШ игр стартует открытый республиканский турнир по волейболу среди мужских команд, посвященный памяти первого президента Федерации волейбола Республики Абхазия Эдуарда Пилия. В соревнованиях примут участие команды из разных районов республики. Торжественное открытие турнира состоится в 12:00.

Турнир продлится три дня и завершится 31 мая.

***

Эдуард Константинович Пилия родился 26 августа 1937 года - абхазский государственный, политический и общественный деятель, экс-министр связи Республики Абхазия, заслуженный связист Абхазской АССР, бывший генеральный директор ГК «Абхазсвязь», член высшего политического совета Компартии Абхазии, первый президент Федерации волейбола Республики Абхазия, почетный мастер спорта РА по волейболу, кавалер ордена «Ахьдз-Апша» III степени.

Прочитано 2 раз Последнее изменение Вторник, 26 мая 2026 18:51

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « НА ВЕРНОСТЬ РОДИНЕ
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.