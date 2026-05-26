ОТКРЫТЫЙ ТУРНИР ПО ВОЛЕЙБОЛУ ПАМЯТИ ЭДУАРДА ПИЛИЯ СТАРТУЕТ 29 МАЯ
Сухум. 23 мая 2026 г. Абхазия-Информ. 29 мая в РДЮСШ игр стартует открытый республиканский турнир по волейболу среди мужских команд, посвященный памяти первого президента Федерации волейбола Республики Абхазия Эдуарда Пилия. В соревнованиях примут участие команды из разных районов республики. Торжественное открытие турнира состоится в 12:00.
Турнир продлится три дня и завершится 31 мая.
Эдуард Константинович Пилия родился 26 августа 1937 года - абхазский государственный, политический и общественный деятель, экс-министр связи Республики Абхазия, заслуженный связист Абхазской АССР, бывший генеральный директор ГК «Абхазсвязь», член высшего политического совета Компартии Абхазии, первый президент Федерации волейбола Республики Абхазия, почетный мастер спорта РА по волейболу, кавалер ордена «Ахьдз-Апша» III степени.
