АЭРОПОРТ СУХУМ НАЧАЛ ПРИНИМАТЬ ТУРИСТОВ ИЗ РОССИИ НАПРЯМУЮ

Сухум. 23 мая 2026 г. Абхазия-Информ. Летом 2026 года туристы могут добраться в Абхазию ни через Сочи с очередями на границе, а напрямую в аэропорт Сухум. АТОР публикует стоимость уже поставили пакетных туров с перелетом из Москвы и нескольких других российских городов. Что лучше: прилететь в Сочи, а потом ехать в Абхазию, или лететь в Сухум и выбрать для отдыха малопопулярную восточную Абхазию.

Сухум как альтернатива Гагре

Аэропорт Сухум находится в 18 километрах от столицы Абхазии. Время в пути 20-30 минут, до Нового Афона – около часа. Туроператоры считают, что вполне можно больше никуда и не ехать, а остановиться на отдых в Сухуме. Этот город может быть самостоятельным вариантом для пляжного отпуска.

В городе около 11 пляжей протяженностью примерно 20 км. Большинство из них мелкогалечные. Самые популярные – песчано-галечный пляж «Мокко» и песчаный Синопский пляж, который любят семьи с детьми за пологий вход в воду.

Чаще всего туристы купаются в районах МВО, Маяка, пансионатов «Айтар» и «Кяласур», а центральные набережные больше подходят для прогулок.

Безусловный плюс Сухума – городская среда: набережная Махаджиров, Ботанический сад, обезьяний питомник, драматический театр, рынок, кафе и рестораны. Это формат подойдет для тех, кому на отдыхе важны прогулки, атмосфера города и возможность каждый день менять маршрут.

Ботанический сад постоянно в цвету. Сейчас цветут розы и цитрусовые, на подходе магнолии и олеандры. Площадь сада около 30 гектаров, там растут почти пять тысяч видов и сортов деревьев, кустарников и растений. Сухумский ботанический сад был основан в 1838 году доктором Сухумского гарнизона В. Багриновским в качестве аптечного огорода с целебными растениями и деревьями, помогающими в излечении лихорадки. Сейчас он работает каждый день с 09:00 до 19:00, стоимость билета – 300 рублей, детского от 7 лет – 100 рублей.

По соседству с садом находится Сухумский обезьяний питомник – это база Научно-исследовательского института экспериментальной патологии и терапии Академии наук Абхазии. Находится он на месте бывшей дачи русского и советского ученого, профессора Остроумова. Открыт круглый год без выходных с 09:00 до 19:00. Стоимость билета также 300 рублей для взрослого, 100 рублей – для ребенка.

А вокруг Сухума множество достопримечательностей. В 14 километрах находится Каманский монастырь, построенный в XI веке, он и сейчас действует. Утверждается, что до 438 года в Команском монастыре покоились мощи Иоанна Златоуста, но многие воспринимают это лишь как легенду, не имеющую каких-либо подтверждений. Тем не менее частица мощей святого хранится в обители и содержится в одной из икон. Каманы – это горное место, где чистый воздух и очень красивые виды.

А за красотой на грани разорения сейчас самое время ехать в заброшенный шахтерский город Акармару. Он находится в 136 километрах от Сухума. Вот-вот там массово зацветет гортензия – целые поля. Люди, которые когда-то ее высадили, давно покинули эти места, а она прижилась, да так буйно, что стала чудом Абхазии. Туристы приезжают туда за шикарными кадрами. А на термальные источники в Кындыг – за здоровьем, это село находится в Очамчирском районе. От Сухума ехать не больше 30 минут. Обустроенная территория с бассейнами работает ежедневно с 06:00 до 21:30. За вход берут 300 рублей, за парковку – 100 рублей, камера хранения — 50 рублей. Есть туалеты, душевые и кафе.

А вот за более активной курортной жизнью лучше ехать в Гагру или Пицунду.

Советские санатории, эвкалиптовые рощи и пустынные пляжи

После открытия аэропорта в Сухуме у туристов появился интерес к Восточной Абхазии. Это камерный и размеренный отдых – там меньше туристов, больше пространства, природы, древних храмов и термальных источников.

Ключевые точки восточного побережья – Гулрыпшский район, включая Агудзеру и Кындыг, а также Очамчира. Здесь есть санатории советского времени, эвкалиптовые рощи, горячие источники и спокойные галечные пляжи.

Однако популярность Очамчирского района сдерживает нехватка крупных объектов: гостиничных комплексов там немного, основной фонд – частные гостевые дома, говорят туроператоры.

Восточная Абхазия подойдет тем, кто ищет не шумную курортную среду, а тишину, природу и экскурсии. Среди точек притяжения – Илорский, Моквский и Драндский соборы, ущелье Черниговка. Молодежи и любителям активной вечерней жизни там точно будет скучновато. Зато тем, кто уже был в Гагре и Пицунде и хочет увидеть «другую Абхазию», восточное побережье может быть особенно интересно.

Восточной в Абхазии считают территорию от известных Кындыгских термальных источников с уникальными эвкалиптовыми пляжами и до самого крайнего города республики – Гал. То есть – Очамчирский, Ткуарчальский и Гальский районы. Сейчас они сельские, где жители занимаются возделыванием земли. Там пасутся коровы и козы, раскинулись кукурузные поля, а Ткуарчал – единственный город республики, который находится в горах, а не на побережье. Настоящая аутентичная Абхазия – именно там, а не в курортной западной части.

В восточной части Абхазии можно развивать религиозный туризм – там сосредоточены наиболее известные абхазские святыни – Моквский успенский собор Х века, Бедийский собор Х века, Илорский храм Святого Георгия Победоносца XI века.

В восточной части страны много пещер. Например – возле села Отап. Пещера Абраскил или Отапская – карстового происхождения, была открыта еще в XIX веке. Имеет несколько залов. Длина маршрута 800 метров, экскурсия длится примерно час. Украшением пещеры называют десятиметровый сталагнат, к которому по преданию был привязан персонаж абхазского эпоса Абрскил. В пещере течет подземная горная река и без резиновых сапог туда не зайти. Температура воды и воздуха в пещере всегда 12-14 градусов.

«Голова Отапа» – сравнительно «молодая» пещера. Там только зарождаются сталактиты и сталагмиты. Для прохождения построены специальные мостки. Маршрут сложный — иногда нужно ползти на коленях, а в одном месте переплывать подземную реку на лодке. Говорят, если загадать около трех подземных водопадов три желания, они непременно сбудутся. В пещере «Голова Отапа» экскурсии проводятся с 2014 года. О других достопримечательностях Очамчирского района мы рассказывали.

Из каких городов есть прямые рейсы в Сухум

Летом 2026 года прямые рейсы в Сухум заявлены из Москвы и ряда регионов. 10 июня Авиакомпания «ЮВТ Аэро» открывает регулярные рейсы по маршруту Калуга – Сухум. Полеты будут выполняться два раза в неделю — по понедельникам и средам на самолетах CRJ-200. Стоимость билетов туда-обратно с багажом 10 кг начинается от 22 тысяч рублей.

Этим летом в аэропорт Сухум самолеты будут летать также из Москвы, Минеральных Вод, Нижнего Новгорода, Уфы и Ханты-Мансийска. Планируются рейсы из Перми, за лето их будет восемь.

Из Москвы в столицу Абхазии два раза в неделю будет летать «РусЛайн». Стоимость билетов на вторую половину июня – от 35,6 тыс. руб. с багажом на человека, а также Nordwind совместно с «Икаром» — до семи раз в неделю с 25 мая. Стоимость билетов начинается от 20,6 тыс. руб. с багажом.

Прямой перелет в Сухум не всегда дешевле маршрута через Сочи, но часто выигрывает по удобству. После прилета в Сухум туристу не нужно ехать от аэропорта Сочи до границы, проходить КПП и затем продолжать путь по Абхазии.

Такси до центра Сухума по данным АТОР, стоит от 1200 рублей, до Пицунды – от 4500 руб., до Гагры – от 4200 руб. Из аэропорта до столицы Абхазии ходят автобусы, а маршрутки до Гагры, Гудауты и Нового Афона отправляются с привязкой к расписанию прилетов.

Цена прямого рейса в Сухум и перелета через Сочи отличается в зависимости от города вылета. Из Москвы разница не такая очевидная: билеты Москва –Сочи – Москва в первой половине июня с багажом 10 кг у «Победы» стоят от 20,2 тыс. руб., у «Аэрофлота» – от 28 тыс. руб. с багажом. То есть прямой рейс в Сухум у Nordwind по цене сопоставим с перелетом в Сочи, но сокращает наземную часть маршрута.

А вот из Нижнего Новгорода и Уфы вариант через Сочи может быть дешевле прямого перелета в Сухум: от 22,4 тыс. руб. и 20,2 тыс. руб. туда-обратно с багажом соответственно.

Сколько стоят туры с перелетом в Сухум

Пакетные туры в Абхазию с прямым перелетом в Сухум этим летом предлагают большинство крупных туроператоров.

PEGAS Touristik взял гарантированные блоки на рейсах Nordwind Airlines Москва – Сухум. Программа действует с 3 апреля по 22 сентября. Тур на двоих на 7 ночей с вылетом в июне стоит от 51,9 тыс. руб. в отель 3* с завтраками. Вариант с полным пансионом – от 67,2 тыс. руб., с системой «все включено» – от 180,7 тыс. руб.

АЛЕАН продает туры на блоках мест Nordwind Airlines из Москвы с 11 июня по 20 сентября. Тур на 7 ночей в июле на двоих с перелетом, багажом и размещением в отеле Сухума по системе «все включено» стоит от 133,6 тыс. руб. Размещение в гостевом доме с завтраками – от 93,2 тыс. руб. Также у АЛЕАН есть мягкие блоки на рейсах «РусЛайн» из Москвы, Ханты-Мансийска, Уфы, Минеральных Вод и Перми.

FUN&SUN повезет туристов в Сухум на рейсах Nordwind с 5 июня по 22 сентября. Туры на 7 ночей в июне с трансфером стоят от 82 тыс. руб. за отель 3* без питания до 170 тыс. руб. за отель 4* на «все включено».

«Интурист» и Anex предлагают GDS-туры с вылетами из Москвы и регионов. Например, у «Интуриста» тур из Нижнего Новгорода с размещением в пансионате «Айтар» на 7 ночей стоит от 56,8 тыс. руб. без питания и от 70 тыс. руб. с полным пансионом. У Anex тур на 8 ночей из Москвы в начале июня в Garuda Glamping на «все включено» стоит от 95 тыс. руб. на двоих.

ТОП-10 отелей для семейного отдыха в Сухуме и восточных районах Абхазии

Garuda Glamping Abkhazia (Сухум) – самый популярный на «все включено» в Абхазии.

«Грейс Аква Вилла» 4* (Сухум) – единственный отель в Сухуме на первой береговой линии с открытым бассейном («все включено»).

«Айтар Море» 4* (Сухум) – большие номера, первая линия, все с видом на море.

«Страна Души» 3* (Сухум) – средний ценовой сегмент («все включено»).

«Интер-Сухум» 3* (Сухум) – популярный вариант «цена-качество», трехразовое питание.

Garuda Beach Village (п. Уарча) – 10 минут от аэропорта, коттеджи на первой линии, «все включено».

«Черноморская Жемчужина» 3* (Очамчира) – самый бронируемый объект на востоке Абхазии, SPA и термальный бассейн, трехразовое питание.

«Эвкалиптовая роща» 2* (Очамчира) – санаторий, бассейн с морской водой, полный пансион.

Alra Eco Village (Кындыг) – рядом источник, отличный бюджетный вариант.

Sky Terra Парк-отель (Новый Афон) – закрытая парковая территория, оливковая роща, подогреваемый бассейн.