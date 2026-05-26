 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
января 14 2024
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
декабря 18 2023
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ

Документы

февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА»

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
РАСПОРЯЖЕНИЕ

Календарь событий

« Май 2026 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

В ТПП АБХАЗИИ ПРИНЯЛИ БИЗНЕС-МИССИЮ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

Новости Вторник, 26 мая 2026 19:04
Оцените материал
(0 голосов)
В ТПП АБХАЗИИ ПРИНЯЛИ БИЗНЕС-МИССИЮ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

Сухум. 23 мая 2026 г. Абхазия-Информ. Президент Торгово-промышленной палаты Республики Абхазия Инар Ладария встретился с участниками бизнес-миссии из Ставропольского края (РФ), во главе с руководителем департамента развития внешнеэкономических связей Союза «ТПП Ставропольского края» Еленой Блинской. В мероприятии также участвовали торговый представитель РФ в РА Залина Кобесова, представитель Минэкономразвития РФ в Абхазии Василий Добрый.

В составе делегации Ставрополья – директор ООО «Ставропольстекло» (изготовление и монтаж изделий из сверхпрочного стекла и зеркал) Сергей Новиков, замдиректора Артем Казаков, а также коммерческий директор ООО «Бельведер» (производители декоративной штукатурки) Наталья Негрий и зам коммерческого директора Ирина Кочнева.

На встрече Инар Ладария подчеркнул, что основная задача ТПП – содействие бизнесу по всем направлениям.

В свою очередь Елена Блинская, поблагодарив за тёплый приём делегации, представила ставропольские компании, которые рассказали о своей деятельности.

Торговый представитель РФ в РА Залина Кобесова отметила, что Торгпредство готово подключиться к решению всех задач, включая консультационные и организационные вопросы. Она добавила, что ТПП обладает полной информацией о предприятиях Абхазии, и после сегодняшних встреч с абхазскими предпринимателями ситуация окончательно прояснится и станет понятным, с кем можно сотрудничать.

Представитель Минэкономразвития РФ в Абхазии Василий Добрый также заверил делегацию во всесторонней поддержке.

706197826_1637978491662770_2898117152218633644_n.jpg

После встречи с руководством Торгово-промышленной палаты на площадке ТПП состоялись переговоры ставропольских компаний в формате В2В с потенциальными абхазскими партнерами, в ходе которых обсуждались возможности взаимовыгодного сотрудничества.

В рамках визита, бизнес-делегация посетила Администрацию города Сухум, где состоялись переговоры с представителями муниципалитета по вопросам развития строительной сферы, инфраструктуры и инвестиционных проектов. Обсуждались возможности привлечения ставропольских компаний к реализации проектов в Сухуме и других регионах Абхазии.

Деловая программа предпринимателей Ставропольского края продолжится посещением местных предприятий и производств.

Поездка, организованная Союзом «ТПП Ставропольского края» совместно с ТПП Республики Абхазия, продлится до 28 мая.

Прочитано 5 раз Последнее изменение Вторник, 26 мая 2026 19:21

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « АЭРОПОРТ СУХУМ НАЧАЛ ПРИНИМАТЬ ТУРИСТОВ ИЗ РОССИИ НАПРЯМУЮ
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.