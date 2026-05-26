В ТПП АБХАЗИИ ПРИНЯЛИ БИЗНЕС-МИССИЮ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

Сухум. 23 мая 2026 г. Абхазия-Информ. Президент Торгово-промышленной палаты Республики Абхазия Инар Ладария встретился с участниками бизнес-миссии из Ставропольского края (РФ), во главе с руководителем департамента развития внешнеэкономических связей Союза «ТПП Ставропольского края» Еленой Блинской. В мероприятии также участвовали торговый представитель РФ в РА Залина Кобесова, представитель Минэкономразвития РФ в Абхазии Василий Добрый.

В составе делегации Ставрополья – директор ООО «Ставропольстекло» (изготовление и монтаж изделий из сверхпрочного стекла и зеркал) Сергей Новиков, замдиректора Артем Казаков, а также коммерческий директор ООО «Бельведер» (производители декоративной штукатурки) Наталья Негрий и зам коммерческого директора Ирина Кочнева.

На встрече Инар Ладария подчеркнул, что основная задача ТПП – содействие бизнесу по всем направлениям.

В свою очередь Елена Блинская, поблагодарив за тёплый приём делегации, представила ставропольские компании, которые рассказали о своей деятельности.

Торговый представитель РФ в РА Залина Кобесова отметила, что Торгпредство готово подключиться к решению всех задач, включая консультационные и организационные вопросы. Она добавила, что ТПП обладает полной информацией о предприятиях Абхазии, и после сегодняшних встреч с абхазскими предпринимателями ситуация окончательно прояснится и станет понятным, с кем можно сотрудничать.

Представитель Минэкономразвития РФ в Абхазии Василий Добрый также заверил делегацию во всесторонней поддержке.

После встречи с руководством Торгово-промышленной палаты на площадке ТПП состоялись переговоры ставропольских компаний в формате В2В с потенциальными абхазскими партнерами, в ходе которых обсуждались возможности взаимовыгодного сотрудничества.

В рамках визита, бизнес-делегация посетила Администрацию города Сухум, где состоялись переговоры с представителями муниципалитета по вопросам развития строительной сферы, инфраструктуры и инвестиционных проектов. Обсуждались возможности привлечения ставропольских компаний к реализации проектов в Сухуме и других регионах Абхазии.

Деловая программа предпринимателей Ставропольского края продолжится посещением местных предприятий и производств.

Поездка, организованная Союзом «ТПП Ставропольского края» совместно с ТПП Республики Абхазия, продлится до 28 мая.