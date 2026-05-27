ПРЕЗИДЕНТ АБХАЗИИ ПОЗДРАВИЛ МУСУЛЬМАН С ПРАЗДНИКОМ КУРБАН-БАЙРАМ

Ари аныҳәа символра азнауеит агәыҳалалра, арыцҳаибашьара, доуҳала аҽрыцқьара, аихаҵгылара.

Аԥсынтәыла ахаангьы ауаҩы динс иныҟәигозаалаак ҳаҭырқәҵарыла иазнеиуан. Ас еиԥш иҟоу азнеишьа ауаажәларра реидгылара, ҳаҭырла реизыҟазаашьа алнаршоит.

Абри аныҳәа амш аҽны ишәзеиӷьысшьоит агәабзиара, агәамч, аихьӡарақәа, шәнапы злаку аусқәа рыҟны аманшәалара.

Ҩнаҭацыԥхьаӡа иҟазааит аҳәоуеиқәшәара, аилибакаара, уаҵәтәи амш агәрагара».

Президент Абхазии Бадра Гунба поздравил мусульман с праздником Курбан-байрам.

«Дорогие соотечественники!

Сердечно поздравляю всех мусульман Абхазии, а также наших соотечественников, проживающих в мусульманских странах, с праздником Ид аль-Адха— Курбан-байрам.

Этот праздник символизирует милосердие, духовное очищение, заботу о ближнем и стремление к добру и справедливости. Он объединяет людей вокруг вечных ценностей взаимоуважения, сострадания и мира.

Абхазия всегда была и остается страной, где с уважением относятся к чувствам каждого человека независимо от его вероисповедания. Именно такой подход служит прочной основой гражданского согласия, взаимопонимания и единства нашего общества.

В этот праздничный день желаю всем крепкого здоровья, мира, благополучия, душевного тепла и успехов во всех добрых начинаниях. Пусть в каждом доме царят согласие, радость и уверенность в завтрашнем дне».