Шәышьҭахьҟа инхеит жәеиза шықәса рыҩныҵҟа имҩаԥысуаз аҵара, уи иадышәҵаз шәааԥсара, раԥхьатәи аиааирақәа, аихьӡарақәа, аартрақәа, аиҩызара иаша, ашкол иадҳәалоу хашҭра зқәым агәалашәарақәа. Шәара зегьы шәзы ари аизҳареи, аԥсҭазаараҿы зыда ԥсыхәа ыҟам аҟазшьа бзиақәа рышьҭкаареи ираамҭахеит. Шәаԥхьаҟа ишьҭоуп азанааҭи, шәхатәы мҩеи ралхра иадҳәалоу иҿыцу, аҭакԥхықәра ду зцу аамҭа.

Шәара шәоуп аԥхьаҟа ихьыԥшым аԥсуа ҳәынҭқарра аԥеиԥш ачаԥареи, аргылареи, арҿиареи, уи аекономика, акультура, аҭҵаарадырра, аҵараиура рырӷәӷәара знапы иану. Аԥсны иаҭахуп аҵара змоу, ахықәкынагӡара зылшо, апатриоттә ааӡара злоу аҿар.

Иахьа ҷыдала акраҵанауеит ҳаамҭазтәи аҵара ианацу ажәлар рҭоурыхи, рмилаҭтә культуреи, рбызшәеи, рдоуҳатә беиарақәеи реиҷаҳара, ҳаҭыр рықәҵара.

Иҭабуп ҳәа расҳәарц сҭахуп шәырҵаҩцәа. Урҭ рдыррақәеи, рычҳареи, рҟәыӷареи, гәык ала рус азнеиреи ирыбзоураны шәара ԥхьаҟатәи шәыԥсҭазаара аусхыр ӷәӷәа азышьҭаҵоуп.

Ҳаҭыр зқәу арҵаҩцәа, шәара шәааԥсара ахә ашьара уадаҩуп. Агәра ҳгоит шәџьабаа иаԥсаны ишыҟало иеиҵашәааӡаз ҳҿар.

Гәык-ԥсык ала иара убас иҭабуп ҳәа шәасҳәоит акыр иаԥсоу аҭаацәа. Ашкол аҿы аҵара шықәсқәа зегьы раан шәхәыҷқәа ирыдышәҵаз шәааԥсаразы, ианакәзаалак шәахьрыдгылаз, рыгәра ахьыжәгоз, реихьӡарақәа ирыцыз анасыԥ ахьрыцеиҩышәшоз азы.

Акыр иаԥсоу аушьҭымҭацәа!

Ишәзеиӷьасшьоит аихьӡарақәа, аиааирақәа дасу шәнапы злашәкуа аус аҟны, шәгәыхәтәқәа шәрыхьӡааит. Шәдыррақәа, шәҟыбаҩ, шәымч-шәылша есқьынгьы Ҳаԥсадгьыл Аԥсны аизҳазыӷьара иазкызааит!

Мҩамш шәықәлааит!»

Президент Республики Абхазия Бадра Гунба поздравил выпускников школ.

«Дорогие выпускники!

Поздравляю вас с окончанием учебного года и одним из самых важных событий в жизни – завершением школьного пути.

Позади одиннадцать лет учебы, упорного труда, первых побед, открытий, настоящей дружбы и незабываемых школьных воспоминаний. Для каждого из вас этот этап стал временем взросления, становления характера и формирования жизненных ценностей. Впереди – новый, ответственный и очень важный этап, связанный с выбором профессии, дальнейшего образования и собственного пути.

Будущее – за вами. Именно вам предстоит строить и развивать будущее независимого абхазского государства, укреплять его экономику, культуру, науку, образование и общественную жизнь. Абхазии нужны образованные, целеустремленные, патриотичные молодые люди, которые готовы трудиться ради своей Родины, сохранять ее традиции и уверенно смотреть вперед.

Сегодня особенно важно, чтобы современное образование сочеталось с уважением к своей истории, национальной культуре, языку и духовным ценностям народа.

Особые слова благодарности – вашим учителям. Благодаря их знаниям, терпению, мудрости и преданности своему делу вы получили прочный фундамент для будущей жизни. Ваш труд заслуживает глубокого уважения и признательности.

Искренне благодарю и родителей, которые на протяжении всех школьных лет поддерживали своих детей, помогали им преодолевать трудности, верили в них и разделяли с ними радость достижений.

Дорогие выпускники!

Желаю вам уверенности в своих силах, успехов, добрых свершений, исполнения намеченных целей и веры в себя. Пусть ваши знания, талант и энергия всегда служат на благо родной Абхазии.

С праздником! В добрый путь!»