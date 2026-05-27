СЕГОДНЯ В ШКОЛАХ АБХАЗИИ ПРОЗВЕНЕЛ ПОСЛЕДНИЙ ЗВОНОК

В Абхазии работают 154 школ: 152 – государственные, две – частные.

Сухум. 27 мая 2026 г. Абхазия-Информ. Сегодня во всех школах Абхазии прозвучал последний звонок, ознаменовав окончание учебного года для десятков тысяч учащихся и старт выпускной поры.

В 2025/2026 учебном году в школах республики обучались 29 470 учеников: 29 039 детей – в государственных, 431 – частных школах.

Для 2 186 юношей и девушек сегодня прозвучит последний школьный звонок.

На медали претендуют пять выпускников.

В республике преподают 3 888 учителей: 3 837 педагогов – в государственных школах, 51 – в частных.

Утром во всех школах республики прошли торжественные линейки.

Президент Бадра Гунба посетил Сухумскую горскую среднюю школу №10 имени Нестора Лакоба.

На торжественной линейке Бадра Гунба присутствовал не только как глава государства, но еще и как родитель – в этом году школу оканчивает его сын.

Президент подчеркнул, что школа имеет богатую историю и воспитала не одно поколение достойных людей. Глава государства выразил признательность педагогическому коллективу за сохранение и приумножение традиций, а также за благородный труд по воспитанию подрастающего поколения.

Бадра Гунба тепло напутствовал выпускников, пожелав им удачи и больших достижений в будущем.