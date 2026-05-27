АБХАЗСКИЕ НАРОДНЫЕ МЕЛОДИИ В СОВРЕМЕННОЙ ОБРАБОТКЕ ПРОЗВУЧАЛИ В ДНР

Сухум. 27 мая 2026 г. Абхазия-Информ. Недавно Донбасс стал площадкой для выступлений Государственного оркестра народных инструментов Республики Абхазия имени Отара Хунцария. Коллектив дал три концерта в Мариуполе, Мангуше и Донецке. Эти гастроли, ставшие первыми для основного состава оркестра на Донбассе, прошли в рамках культурного обмена и программы «Большие гастроли» при поддержке РОСКОНЦЕРТа и Минкультуры России.

Продюсер оркестра Гудиса Арухаа рассказал, что коллектив привез программу, основанную на абхазской народной музыке, но в современном звучании.

«Мы привезли программу, основанную на абхазских народных мелодиях в современной обработке», – отметил Арухаа.

В программу также вошли мелодии народов Северного Кавказа и композиция Ара Геворкяна «Арцах».

Абхазские музыканты произвели впечатление на публику своим виртуозным исполнением, самобытными народными мелодиями и звучанием апхьарцы – «абхазской скрипки», которая, по их словам, является воплощением души их музыки.

Зрители выражали признательность оркестру имени Отара Хунцария за этот визит, подаривший яркие впечатления, и высказали надежду на дальнейшее плодотворное творческое сотрудничество.