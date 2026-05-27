 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
января 14 2024
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
декабря 18 2023
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ

Документы

февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА»

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
РАСПОРЯЖЕНИЕ

Календарь событий

« Май 2026 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

АБХАЗСКИЕ НАРОДНЫЕ МЕЛОДИИ В СОВРЕМЕННОЙ ОБРАБОТКЕ ПРОЗВУЧАЛИ В ДНР

Новости Среда, 27 мая 2026 13:45
Оцените материал
(0 голосов)
АБХАЗСКИЕ НАРОДНЫЕ МЕЛОДИИ В СОВРЕМЕННОЙ ОБРАБОТКЕ ПРОЗВУЧАЛИ В ДНР

Сухум. 27 мая 2026 г. Абхазия-Информ. Недавно Донбасс стал площадкой для выступлений Государственного оркестра народных инструментов Республики Абхазия имени Отара Хунцария. Коллектив дал три концерта в Мариуполе, Мангуше и Донецке. Эти гастроли, ставшие первыми для основного состава оркестра на Донбассе, прошли в рамках культурного обмена и программы «Большие гастроли» при поддержке РОСКОНЦЕРТа и Минкультуры России.

Продюсер оркестра Гудиса Арухаа рассказал, что коллектив привез программу, основанную на абхазской народной музыке, но в современном звучании.

«Мы привезли программу, основанную на абхазских народных мелодиях в современной обработке», – отметил Арухаа.

В программу также вошли мелодии народов Северного Кавказа и композиция Ара Геворкяна «Арцах».

Абхазские музыканты произвели впечатление на публику своим виртуозным исполнением, самобытными народными мелодиями и звучанием апхьарцы – «абхазской скрипки», которая, по их словам, является воплощением души их музыки.

Зрители выражали признательность оркестру имени Отара Хунцария за этот визит, подаривший яркие впечатления, и высказали надежду на дальнейшее плодотворное творческое сотрудничество.

Прочитано 7 раз Последнее изменение Среда, 27 мая 2026 13:49

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « СЕГОДНЯ В ШКОЛАХ АБХАЗИИ ПРОЗВЕНЕЛ ПОСЛЕДНИЙ ЗВОНОК
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.