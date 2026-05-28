ПРЕЗИДЕНТ ПОЗДРАВИЛ ЛИЧНЫЙ СОСТАВ ПОГРАНУПРАВЛЕНИЯ ФСБ РОССИИ В АБХАЗИИ
Сухум. 28 мая 2026 г. Абхазия-Информ. Президент Бадра Гунба поздравил начальника Пограничного управления ФСБ России в Абхазии Сергея Щедрина и личный состав Погрануправления с Днем пограничника.
«Уважаемый Сергей Валентинович!
Поздравляю Вас и личный состав Пограничного управления ФСБ России в Республике Абхазия с Днем пограничника!
Защита рубежей Родины во все времена была делом особой чести, мужества и высокой ответственности. Сегодня российские пограничники достойно продолжают славные традиции, заложенные предшественниками, с честью выполняя задачи по обеспечению безопасности и стабильности.
В Республике Абхазия высоко ценят ваш профессионализм, преданность службе и многолетнее сотрудничество с абхазскими пограничниками в деле охраны государственной границы нашей страны. Благодаря совместной работе обеспечиваются мир, спокойствие и безопасность наших граждан.
Желаю Вам и всему личному составу крепкого здоровья, благополучия, успехов в службе, мира и добра вашим семьям».
Последнее от Super User
- ВИЗИТКА СУХУМА: ЧЕМ УДИВИТ ТУРИСТОВ ОБНОВЛЕННАЯ ГЛАВНАЯ НАБЕРЕЖНАЯ КУРОРТА
- В ДУРИПШЕ ПРОЙДЕТ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ТУРНИР ПО КОННОМУ СПОРТУ СРЕДИ ШКОЛЬНИКОВ
- АБХАЗСКИЕ НАРОДНЫЕ МЕЛОДИИ В СОВРЕМЕННОЙ ОБРАБОТКЕ ПРОЗВУЧАЛИ В ДНР
- СЕГОДНЯ В ШКОЛАХ АБХАЗИИ ПРОЗВЕНЕЛ ПОСЛЕДНИЙ ЗВОНОК
- БАДРА ГУНБА ПОЗДРАВИЛ ВЫПУСКНИКОВ ШКОЛ