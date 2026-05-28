ПРЕЗИДЕНТ ПОЗДРАВИЛ ЛИЧНЫЙ СОСТАВ ПОГРАНУПРАВЛЕНИЯ ФСБ РОССИИ В АБХАЗИИ

Сухум. 28 мая 2026 г. Абхазия-Информ. Президент Бадра Гунба поздравил начальника Пограничного управления ФСБ России в Абхазии Сергея Щедрина и личный состав Погрануправления с Днем пограничника.

Поздравляю Вас и личный состав Пограничного управления ФСБ России в Республике Абхазия с Днем пограничника!

Защита рубежей Родины во все времена была делом особой чести, мужества и высокой ответственности. Сегодня российские пограничники достойно продолжают славные традиции, заложенные предшественниками, с честью выполняя задачи по обеспечению безопасности и стабильности.

В Республике Абхазия высоко ценят ваш профессионализм, преданность службе и многолетнее сотрудничество с абхазскими пограничниками в деле охраны государственной границы нашей страны. Благодаря совместной работе обеспечиваются мир, спокойствие и безопасность наших граждан.

Желаю Вам и всему личному составу крепкого здоровья, благополучия, успехов в службе, мира и добра вашим семьям».