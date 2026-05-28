В ДУРИПШЕ ПРОЙДЕТ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ТУРНИР ПО КОННОМУ СПОРТУ СРЕДИ ШКОЛЬНИКОВ
Сухум. 28 мая 2026 г. Абхазия-Информ. 1 июня в селе Дурипш Гудаутского района состоится республиканский турнир по конному спорту среди школьников. Юным наездникам предстоит побороться за первенство не только в классических скачках на дистанцию 1200 метров. В программу также включены конный футбол, метание копья и один из самых эффектных видов – стрельба из лука на лошадях.
Открытие и начало соревнований запланированы на 11:00.
Организаторами мероприятия выступают Государственный комитет по делам молодежи и спорта совместно с Федерацией конного спорта Абхазии.
