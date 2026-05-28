ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
января 14 2024
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
декабря 18 2023
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ

Документы

февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА»

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
РАСПОРЯЖЕНИЕ

ВИЗИТКА СУХУМА: ЧЕМ УДИВИТ ТУРИСТОВ ОБНОВЛЕННАЯ ГЛАВНАЯ НАБЕРЕЖНАЯ КУРОРТА

Новости Четверг, 28 мая 2026 16:12
ВИЗИТКА СУХУМА: ЧЕМ УДИВИТ ТУРИСТОВ ОБНОВЛЕННАЯ ГЛАВНАЯ НАБЕРЕЖНАЯ КУРОРТА

Сухум. 28 мая 2026 г. Абхазия-Информ. В Сухуме полным ходом идет масштабная реконструкция главной городской достопримечательности – набережной Диоскуров. Работы по благоустройству действительно развернуты грандиозные, потому что, с одной стороны, променад не обновляли, считай, с 50-х годов, а с другой – вскрытие старого асфальта обнажило остатки античных стен рубежа I-II веков нашей эры.

Все вместе, конечно, сказалось на сроках строительства, ведь ремонт, как и изучение прошлого, должен быть выполнен на совесть. Корреспонденты "РГ" побывали на месте и узнали, какой в ближайшее время предстанет обновленная набережная Сухума.

На отрезке возле музея-заповедника «Сухумская крепость» сооружен мост через раскоп и две временные смотровые площадки, чтобы жители и гости могли взглянуть на уникальный памятник истории. Археологи «высвободили» из земли каменные фундаменты римского периода, фрагменты амфор, монеты, украшения. Также здесь открыли более десятка захоронений, одно из которых в наш приход бережно затянули пленкой от непогоды и любопытных зевак. Несмотря на привлечение горожан, помогающих выносить грунт, исследования участка в самом разгаре – настолько плотно здесь спрессованы культурные слои.

«К финишному благоустройству набережной мы приступили месяц назад, потому как вскрытие поверхности тяжелой техникой обнажило множество неучтенных коммуникаций и другие проблемы, которые повлекли пересмотр проекта: те же ливневые коллекторы, спускающиеся по основным улицам, требуют серьезного обновления, – рассказывает заместитель главы Сухума Константин Тарба. – Самое главное – открылась историческая часть, а раз выпал столь редкий шанс, то мы решили дать археологам время для полноценного изучения находок.

Протяженность капитально реконструируемого отрезка – почти два километра: от кафе «Пингвин» до поворота на маяк. Берег поделили на зоны ответственности. Сквер и памятник Неизвестному Солдату – защитнику Кавказа восстанавливает Международный аэропорт Сухум имени Владислава Ардзинбы, историческую часть курируют абхазские бизнесмены, «солнечный променад» ремонтируют силами Татарстана и Башкортостана. Причем используют не только современные материалы, но и решения: все коммуникации, которые ранее были видны глазу и выглядели неаккуратно, спрячут под землю – в усиленные каналы, защищающие светопроводы, интернет, кабели для видеонаблюдения от агрессивной среды моря.

Также в первоначальном виде восстановят подпорно-волноотбойную стену с ее узнаваемыми фонарными столбами и парапетом, на котором так удобно посидеть. Но если в исторической части ее «кусочек» сохранят в родном известняковом камне, то в оставшейся оденут в гранит. Вернее, уже почти одели – напоследок мы прогулялись по променаду, где рабочие завершают облицовку белоснежными увесистыми плитами (они же идут и на брусчатку). Гранит изготавливают в Башкирии, и благодаря своему кварцевому покрытию он ослепительно искрится на солнце, и это сияние перекликается с отблесками волн.

Набережная Сухума, пожалуй, наиболее старая из улиц города. В 1830-е годы она являлась частью дороги, связавшей два форта в селах Бомбора и Дранда. Тогда на ней выросли базар, первые магазины и дома. До революции улица называлась Михайловской, а сейчас она включает набережную Диоскуров и набережную Махаджиров, где в любое время суток бурлит жизнь.

