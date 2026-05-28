ПРАЗДНИЧНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ В ДЕНЬ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ
Сухум. 28 мая 2026 г. Абхазия-Информ. В день защиты детей, 1 июня, Администрация Сухума организует ряд праздничных мероприятий.
С 11:00 до 18:30 в парке им. Т. Шамба пройдут квест «Путешествие детей» для воспитанников дошкольных образовательных учреждений, анимационная программа с конкурсами, организуют творческие площадки (аквагрим рисование раскраска), фотосессии с ростовыми куклами и состоится концерт с участием творческих коллективов, хоровых и танцевальных кружков.
13:00 – 19:00 в ресторане быстрого питания «Абургер» (проспект Леона, 1) проведут ежегодную благотворительную акцию «Добрый картофель» – продажа продукции с участием звездных кассиров.
15:00 – 18:00 пройдет выставка работ учащихся Республиканского дома детского творчества «Айнар» у колоннады на набережной Махаджиров.
16:00 – 18:30 на площади им. С. Багапш детская интерактивная программа: гранд-шоу мыльных пузырей, аквагрим, мастер-класс по рисованию мелками.
16:00 – 18:30 праздничное мероприятие «Летнее солнышко» в парке у Абхазского драмтеатра: концерт с участием детских вокальных студий и хореографических коллективов, интерактивная программа «Аниматоры Сухума» (аквагрим, сладкие угощения, фотозона с персонажами мультфильмов).
19:00 – 20:30 розыгрыш благотворительной лотереи в ресторане быстрого питания «Абургер» (проспект Леона, 1).
Последнее от Super User
- В ПАНСИОНАТЕ «ЛИТФОНД» ОТКРЫТ ЦЕНТР ЗДОРОВЬЯ И КРАСОТЫ
- ПРЕСС-ТУР ДЛЯ ВЕДУЩИХ СМИ И БЛОГЕРОВ РОССИИ
- ВИЗИТКА СУХУМА: ЧЕМ УДИВИТ ТУРИСТОВ ОБНОВЛЕННАЯ ГЛАВНАЯ НАБЕРЕЖНАЯ КУРОРТА
- В ДУРИПШЕ ПРОЙДЕТ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ТУРНИР ПО КОННОМУ СПОРТУ СРЕДИ ШКОЛЬНИКОВ
- ПРЕЗИДЕНТ ПОЗДРАВИЛ ЛИЧНЫЙ СОСТАВ ПОГРАНУПРАВЛЕНИЯ ФСБ РОССИИ В АБХАЗИИ