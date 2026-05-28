ПРАЗДНИЧНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ В ДЕНЬ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ

Сухум. 28 мая 2026 г. Абхазия-Информ. В день защиты детей, 1 июня, Администрация Сухума организует ряд праздничных мероприятий.

С 11:00 до 18:30 в парке им. Т. Шамба пройдут квест «Путешествие детей» для воспитанников дошкольных образовательных учреждений, анимационная программа с конкурсами, организуют творческие площадки (аквагрим рисование раскраска), фотосессии с ростовыми куклами и состоится концерт с участием творческих коллективов, хоровых и танцевальных кружков.