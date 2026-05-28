Сухум. 28 мая 2026 г. Абхазия-Информ. Nordwind совместно с Министерством туризма Абхазии организовали пресс-тур для ведущих СМИ и блогеров России. Главная цель проекта – продвижение туристического потенциала страны и увеличение туристического потока. Для гостей были организованы комфортные условия, насыщенная экскурсионная программа и возможность увидеть Абхазию в её разнообразии.

Участники поездки делились не только положительными впечатлениями, но и идеями по улучшению сервиса.

«Главная наша задача – сделать так, чтобы Абхазия постепенно превращалась в круглогодичное туристическое направление. Мы хотим, чтобы люди приезжали сюда не только летом, но и в любое время года, открывая для себя всю красоту и разнообразие нашей страны», – отметил министр туризма Астамур Логуа.

С 3 апреля авиакомпания Nordwind совместно с авиакомпанией «Икар» выполняет прямые рейсы по маршруту Москва – Сухум до пяти раз в неделю.

С 25 мая количество рейсов увеличено до ежедневного.