В ПАНСИОНАТЕ «ЛИТФОНД» ОТКРЫТ ЦЕНТР ЗДОРОВЬЯ И КРАСОТЫ

Сухум. 28 мая 2026 г. Абхазия-Информ. Президент Абхазии Бадра Гунба принял участие в торжественном открытии Центра здоровья и красоты в пансионате «Литфонд» в Пицунде. Его сопровождали премьер-министр Владимир Делба и спикер Парламента Лаша Ашуба.

Новый центр построен при поддержке концерна «Росатом». Он оснащен современным оборудованием и передовой лабораторией, благодаря которым жители и гости республики смогут пройти комплексное обследование и поправить здоровье.

Ленту перерезали Владимир Делба и первый заместитель генерального директора по корпоративным функциям АО «Концерн Росэнергоатом» Джумбер Ткебучава.

Владимир Делба отметил, что открытие медцентра – еще одно подтверждение того, что медицина в республике активно развивается.

«Мы присутствуем на открытии нового медицинского центра – места, где соединяются высокие технологии и, что самое важное, забота о людях. Строительство этого объекта – это результат колоссального труда, воли и высокой ответственности за идею, возникшую несколько лет назад. Очень важно, что в этом медицинском центре граждане Республики Абхазия и гости, приезжающие сюда на отдых, смогут получать квалифицированную медицинскую помощь с использованием современных технологий и передового лабораторного оборудования», – сказал премьер-министр.

Он поблагодарил всех, кто участвовал в реализации идеи создания Центра здоровья и красоты: руководство Росэнергоатома, инженеров, строителей и медицинский персонал.

Высокие гости ознакомились с возможностями центра. Им рассказали о доступных процедурах и показали кабинеты МРТ, КТ, маммографии, стоматологии, а также кабинет криотерапии, СПА-капсулу и ванный зал.

Президент высоко оценил оснащение центра и отметил, что его открытие внесет весомый вклад в развитие медицины и туризма в республике.

Бадра Гунба подчеркнул особую социальную значимость проекта, добавив, что современная диагностика и лечение здесь будут доступны не только отдыхающим, но и жителям Абхазии.

Квоты на квалифицированную медпомощь будет распределять Минздрав, пояснил замгендиректора по корпоративным функциям «Росэнергоатома» Джумбери Ткебучава.