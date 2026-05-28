ОДИССЕЙ БИГВАВА: ПРИЗЫВАЕМ ГРУЗИНСКИХ ПОЛИТИЧЕСКИХ И РЕЛИГИОЗНЫХ ДЕЯТЕЛЕЙ ОТКАЗАТЬСЯ ОТ ФАЛЬШИВОЙ РИТОРИКИ И ИЛЛЮЗИЙ

«В Министерстве иностранных дел Республики Абхазия обратили внимание на недавние публичные заявления высшего политического руководства и духовенства Грузии, прозвучавшие в ходе торжественных мероприятий в Тбилиси. Очередные декларации о «грядущем объединении» и «примирении», облеченные в форму миролюбивой риторики, для внешнего наблюдателя и мирового сообщества могут выглядеть как стремление к миру. Однако в Абхазии эти завуалированные тезисы воспринимаются исключительно сквозь призму реальных угроз и исторического опыта нашего народа.

Заявления грузинской стороны о неизбежном «объединении» звучат без какого-либо учета суверенной воли и мнения народа Абхазии. Более того, в них отчетливо прослеживается игнорирование права нашего малочисленного народа на существование и самоопределение. Наглядным и трагическим примером для нас является судьба Аджарии, которая фактически утратила свою идентичность и политическую субъектность, исчезнув с политической карты как автономное образование с реальными правами. Подобный сценарий поглощения для Республики Абхазия абсолютно неприемлем.

Если бы намерения Тбилиси действительно носили мирный и искренний характер, грузинское руководство предприняло бы фундаментальные шаги для демонстрации своей доброй воли:

Признание исторической вины: первым шагом к реальному доверию должно стать официальное признание вины и ответственности за акты военной агрессии против народов Абхазии и Южной Осетии.

Дипломатическое урегулирование: единственный путь к цивилизованному соседству лежит через признание независимости Республики Абхазия и установление равноправных дипломатических отношений.

Юридические гарантии безопасности: Тбилиси должен прекратить многолетний саботаж и подписать юридически обязывающее Соглашение о международных гарантиях невозобновления Грузией боевых действий, которое зафиксирует разрешение любых споров исключительно мирным путем.

Вместо этого мы наблюдаем опасный дуализм. На фоне «мирных» молитв и политических речей Грузия продолжает интенсивно модернизировать свои вооруженные силы, получая самые современные образцы западного вооружения. Сценарии, которые отрабатываются на регулярных военных учениях в Грузии, не оставляют сомнений: Тбилиси по-прежнему рассматривает и актуализирует планы силового захвата Абхазии и Южной Осетии.

Очевидно, что за концепцией «мифического объединения» скрывается все тот же реваншистский план очередной агрессии пятимиллионного государства против малочисленного абхазского народа.

Призываем грузинских политических и религиозных деятелей отказаться от фальшивой риторики и иллюзий».