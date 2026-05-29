ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
СОТНИ ДЕТЕЙ-ИНОСТРАНЦЕВ ПРИМУТ УЧАСТИЕ В МЕЖДУНАРОДНЫХ ДЕТСКИХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ СМЕНАХ «МОСТ ДРУЖБЫ»

Новости Пятница, 29 мая 2026 14:07
СОТНИ ДЕТЕЙ-ИНОСТРАНЦЕВ ПРИМУТ УЧАСТИЕ В МЕЖДУНАРОДНЫХ ДЕТСКИХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ СМЕНАХ «МОСТ ДРУЖБЫ»

Сухум. 29 мая 2026 г. Абхазия-Информ. Фонд поддержки гуманитарных наук «Моя история» проведет в 2026 году серию смен для детей из других стран в рамках программы «Мост дружбы», направленной на популяризацию русского языка и российской культуры среди детей-иностранцев.

Программы проходят в детских центрах «Артек», «Океан» и «Смена», а также в Абхазии, Киргизии, Узбекистане и Таджикистане. В рамках программы иностранные

дети изучают русский язык, знакомятся с российской культурой, традициями и народным творчеством, а также участвуют в образовательных и творческих мероприятиях.

Первая смена программы «Мост дружбы: Россия и мир» в этом году состоялась в МДЦ «Артек» в первой половине мая, а вторая пройдет здесь же в начале июня. Для желающих принять участие в программе был проведен конкурсный отбор: из почти 100 заявок, поступивших от детей и подростков, были выбраны 24 участника из 7 стран, в том числе из Армении, Ирландии, Киргизии, Молдовы, Таджикистана, Узбекистана, Южной Осетии. Чтобы принять участие в конкурсе, ребятам необходимо было подготовить видеовизитку на тему «Как Россия стала моей мечтой». Дополнительным преимуществом являлись достижения в изучении русского языка, участие в профильных сменах, конкурсах и олимпиадах.

В программе «Мост дружбы: Россия и мир» запланированы занятия по русскому языку и литературе, знакомство с русскими сказками и народным эпосом, квесты, квизы и творческие фестивали. Для ребят пройдут мастер-классы по росписи гжелью, созданию куклы-обережки и славянским узорам, а также встречи с деятелями культуры, актерами и спортсменами.

На интерактивных занятиях дети разберут русские пословицы и поговорки, сравнят их с выражениями в своих языках и познакомятся с произведениями русских классиков – Александра Пушкина, Михаила Лермонтова, Сергея Есенина и других авторов.

«Проект «Мост дружбы: Россия и мир» – уникальная программа, потому что она дает детям из разных стран возможность не только изучать русский язык, но и через

живое общение, творчество и совместные занятия познакомиться с культурой России. В этом году, объявленном Годом единства народов России, особый акцент мы делаем на культурном многообразии народов России и мира: национальных традициях, кухне, музыке, танцах и народном творчестве. Для ребят это возможность лучше узнать друг друга и увидеть, как много общего у разных культур», – отметил директор Фонда «Моя история» Иван Есин.

Одной из самых популярных частей проекта являются фестивали и народные игры. Во время «Игр богатырей» дети становятся участниками традиционных игр России, а после смен продолжают играть в «Золотые ворота», «Гуси-лебеди» и другие народные игры уже у себя дома. В программу «Мост дружбы: Россия и мир» также войдут фестивали «Народная ярмарка», «Русские гостевания» и «Самоцветы», где участники проведут мастер-классы друг для друга, рассказывают о своей культуре, языке и традициях.

«Мы видим, что интерес к программе растет: дети из разных стран хотят изучать русский язык, приезжать в Россию, общаться со сверстниками и открывать для себя культуру нашей страны. Для нас важно, что «Мост дружбы» становится не разовой сменой, а живым международным сообществом, которое объединяет ребят через язык, культуру и дружбу», – подчеркнул Иван Есин.

Программа «Мост дружбы» реализуется Фондом поддержки гуманитарных наук «Моя история» при поддержке Министерства просвещения Российской Федерации c целью поддержки и продвижения русского языка и российского образования за рубежом, а также формирования положительного образа России на международной арене. C 2024 года в ней приняли участие около 2500 детей-иностранцев из более чем 30 стран мира.

Больше информации о проекте на сайте Фонда поддержки гуманитарных наук «Моя история» https://фондмояистория.рф, а также в канале «Россия миру» в МАКС.

