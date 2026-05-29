ПЕРВЫЙ АВИАРЕЙС ИЗ НИЖНЕГО НОВГОРОДА В СУХУМ ОТПРАВИТСЯ 30 МАЯ СЕГОДНЯ

Сухум. 29 мая 2026 г. Абхазия-Информ. Из Нижнего Новгорода снова начнут летать самолеты в столицу Абхазии. Первый прямой авиарейс в Сухум запланирован на завтра, 30 мая. Стоимость билетов стартует от 9065 рублей. Расписание опубликовано на сайте аэропорта им. Чкалова.

Полеты в курортный город будет выполнять авиакомпания «Икар» на самолетах Embraer 190. Рейсу присвоен номер EO-1297. В воздухе борт проведет от 2,5 до 3,5 часов в зависимости от даты вылета.

Самолеты будут отправляться раз в неделю, по субботам. Первый вылет запланирован на 10:40 30 мая, посадка в Сухуме ожидается в 14:10 по местному времени.

Самым выгодным по стоимости станет рейс 6 июня. Билет на него можно купить от 6905 рублей. Вылет из Нижнего Новгорода в этот день запланирован на 11:15, прилет в столицу Абхазии – в 13:55.

Дальше цены снова пойдут вверх. На рейс 13 июня минимальная стоимость билета составит 11 970 рублей. Полеты 20 и 27 июня обойдутся в 14 460 рублей. Самым дорогим в расписании пока остается рейс 4 июля с ценой от 16 120 рублей.

Большинство летних рейсов будут отправляться в 11:35 и приземляться в Сухуме в 14:10.